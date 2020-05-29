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【減價速報】IKEA九龍灣店開業10周年優惠　首辦10元市集及超值限量福袋

休閒 12:56 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

IKEA由6月4至6月18日在九龍灣分店3樓舉行10元巿集，全部產品以劃一價10元發售，當中更不乏今季新產品，相當超值。（官網圖片）

IKEA九龍灣分店開業10周年，由即日至6月18日推出一連串期間限定優惠及活動，包括新登場的10元市集、限定10周年福袋等，十分吸引。

其中最令人期待的，肯定是IKEA首度登場的10元市集，由6月4至6月18日在九龍灣分店3樓舉行，全部產品以劃一價10元發售，當中更不乏今季新產品，相當超值。

限量福袋，超值之選。（圖片由IKEA提供）

另外，還推出10周年限量福袋，共有4款價值138元 及 288元的福袋，每款福袋內均有10件貨品。福袋限量共400個，售完即止。

其中138元的福袋，產品總值達358元，部分產品有原價$69.9的連蓋鍋、原價$99.9的舒適枕等；288元福袋就有總值768元的產品，部份福袋產品包括有原價179.9元的被套枕袋套裝、原價379元的和暖被，相當超值。

一系列美食優惠

IKEA更推出一系列期間限定美食及店內的瑞典美食廊食品優惠，特別推介大滿足海陸大餐(83元)，一客有齊穀飼西冷牛扒及蒜香牛油燒大蝦，再配上香辣薯角及燒汁；還有曾創下單日售出1,000杯紀錄的D24榴槤新地筒(9元)，也會再載譽歸來。於瑞典美食廊購物滿$300，即享85折優惠。

以83元便可吃到大滿足海陸大餐，有西冷牛扒、蒜香牛油燒大蝦，分量十足。(IKEA提供)

另外，如帶同小朋友到九龍灣分店與IKEA吉祥物小熊及小豬合照，只要分享到個人Facebook 或Instagram並標註#IKEAKowloonBay，即可於3樓美食站免費換取小食一份。

於6月13至14日期間於九龍灣分店購物滿$700，更可額外獲贈精美10周年紀念購物袋一個，數量有限，送完即止。

記者：招美寶

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