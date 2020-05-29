【降魔的2.0】「大話魔」易宇航父親開醫院　現滯留德國助醫生爸爸訂口罩

▲ 易宇航拍下慕尼黑實況。

易宇航在TVB劇《降魔的2.0》演「大話魔」十分生鬼，深得觀眾愛戴，人氣急升。早前易宇航在新冠肺炎疫情大爆前回德國探親，可是後來疫情愈來愈嚴重，易宇航未能回港，目前他滯留在德國協助醫生爸爸打理醫院，他拍下現在慕尼黑各處的情況，為大家報告當地的實況。

現時處於德國的易宇航跟TOPick分享在慕尼黑的生活，其居所位於空曠的草地上，屋前有不少牛，且為當地人行山的好去處。

【降魔的2.0】「大話魔」易宇航因疫情滯留德國 越洋為父醫院訂購醫療用品

▲ 易宇航的家門前有不少牛。（受訪者提供）

▲ 易宇航在德國的家位處空曠草地上。（受訪者提供）

易宇航滯留在德國

易宇航的爸爸現年60多歲，因心臟出問題而未能回醫院工作，又遇上新冠肺炎，現在滯留在德國的易宇航正好能幫手：「很多事情需要爸爸決定，他又不會用facetime，所以工作上我要幫助他，也陪他多聊天和運動，照顧身體。」

他帶大家到爸爸的醫院遊歷，展示了醫院的後花園、心理學大樓、手術室及病房等：「德國的醫院不能開，普通病人不能去，差不多沒有人來我們的醫院，都空了數個月。因為沒有病人，很擔心如何給錢醫生和護士。」

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▲ 易宇航爸爸的醫院內設有手術室。（受訪者提供）

醫療物資短缺

面對醫療物資短缺問題，易宇航表示：「德國一個醫療口罩原本是5歐元，現在升到50歐元，好貴而且買不到，因為全部都是中國製造。」

幸好易宇航有認識的朋友幫忙，請他們幫忙寄口罩：「有相熟的朋友介紹一些醫療用品的老闆給我，可以給我很優惠的價錢，我也訂了1萬個口罩給爸爸的醫院和醫生朋友。」現時新冠肺炎疫情稍為好轉，易宇航提醒大家：「大家仍要小心一點，戴上口罩、保持社交距離，每間病房只有一名病人。」

▲ 易宇航帶大家逛德國的超市。（受訪者提供）

易宇航又帶大家到超市主逛逛，「這邊有很多好吃的，包括魚、麵包，暫時超市的存貨都很充足。」

他又介紹當地的旅遊景點，讓大家於疫情過後可到訪慕尼黑旅行，「這裏有名景點和平天使雕像（Angel of Peace）。給你們介紹慕尼黑一個很特別的博物館，這間博物館很接近爸爸的醫院，由於慕尼黑一個藝術家名為Franz von Stuck，所以博物館便取名為Villa Stuck，這名藝術家早在100年前已經想到一些很特別的事，可惜博物館暫時尚未開門。」

▲ 易宇航於《降魔的2.0》飾演大話魔比利。（TVB截圖）

本來計劃4月回港的易宇航被疫情打亂了計劃且錯失了不少工作機會：「很掛念香港，很想拍戲。雖然德國有很多綠色植物、地方比較大，但感覺有點悶。」

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