【港區國安法】李柱銘料外國制裁對北京無用僅傷害本港經濟　郭榮鏗憂日後將以言入罪

▲ （經濟日報資料圖片）

全國人大昨日通過有關「港區國安法」的決定草案，人大常委會獲授權最快於6月底處理相關法律。法律界立法會議員郭榮鏗認為草案通過等同拆除一國兩制，憂落實後會出現以言入罪的情況；民主黨創黨主席李柱銘則估計外國制裁對北京無作用，如美國取消香港的特殊待遇，只會傷害本港經濟。

法律界立法會議員郭榮鏗今早接受港台《千禧年代》訪問，對「港區國安法」草案獲通過表示痛心，亦對香港下滑速度之快感到憂心，認為港人對法例當中的定義和内容感到人心惶惶，擔心基本權利會否得到保障、會否有追溯力等，很多參與過遊行、或者在社交媒體發言的市民，都感到人人自危。

郭榮鏗稱，法律原則於不同時局亦不會改變，《基本法》第23條列明香港應自行立法，第22條也指出中央部門不能干預香港事務，形容目前的情況是拆除《基本法》和一國兩制。

民主黨創黨主席李柱銘接受商台訪問時則稱，對有關草案獲通過不感意外，直指從2014年北京發表《一國兩制白皮書》，宣布對香港「全面管治權」後，已違背《中英聯合聲明》及已故領導人鄧小平提出的一國兩制、港人治港和高度自治。

他表示，英國是《中英聯合聲明》協議國，有義務和責任為香港人發聲，而歐美多國當年亦支持該份國際協議，北京不能將香港問題視為内部事務，國際社會應該有道義上的責任，為香港人發聲。

李柱銘估計外國的制裁對北京無作用，如果美國取消香港的特殊待遇，只會傷害本港經濟，希望中央實施鄧小平提出對港的基本方針政策；但強調有人提出「獨立」、為革命和香港前途而死是浪漫化的想法，是行不通。

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責任編輯：陳正怡