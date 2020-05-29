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香港律師會理事會改選5席位　「開明派」4人當選

社會 12:03 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

香港律師會於昨晚（28日）舉行周年大會兼理事會改選。（資料圖片）

香港律師會於昨晚（28日）舉行周年大會兼理事會改選，20名理事會成員當中5個席位需要改選，是次選舉有10名候選人角逐，結果被視為「開明派」的4名候選人林洋鋐、彭皓昕、蔡頴德、黃耀初當選，另一名為現任理事莊偉倫（Warren P. GANESH）成功連任。

律師會共有20名理事，昨日（28日）改選當中5個席位，是次改選有逾6,000名會員投票，投票率逾5成為歷屆最高，5名當選者均分別取得逾3,000票，其中「開明派」律師林洋鋐得票最多，有3,109票，其次是取得3,104票的黃耀初。在今次改選，最高票和最低票的差距只有157票，而有落選人與當選人相距僅12票。

2020年律師會理事會改選結果

1. 陳嘉豪：3,046票
2. 莊偉倫：3,103票（當選）
3. 龔海欣：2,972票
4. 林洋鋐：3,109票（當選）
5. 馬康利：2,972票
6  彭皓昕：3,099票（當選）
7. 羅睿德：3,078票
8. 蔡穎德：3,090票（當選）
9. 黃耀初：3,104票（當選）
10. 嚴坤穎：2,952票

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責任編輯：陳子謙

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