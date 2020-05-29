【豪宅曝光】林志穎台北逾億豪宅曝光　愛妻號為太太設私人練舞房

▲ 林志穎台北逾億豪宅曝光，陳若儀首以「林太」身份出鏡大感壓力。

現年45歲的「凍齡男神」林志穎，近日帶同媽媽和太太陳若儀參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽》，當中林志穎與太太和媽媽的互動惹起觀眾討論外，他位於台北價錢4億台幣的豪宅內部也因此曝光。一向喜歡3C產品的林志穎，把豪宅設計成超智能家居。

林志穎是圈中出名的3C產品狂迷，之前曾經透露過家中安裝了智能系統，令日常家居生活更加便利。於近日播出的內地真人騷節目《婆婆和媽媽》中，林志穎位於台北的豪宅內部曝光，吸引觀眾的目光。

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▲ 喜歡賽車的林志穎會在家中玩賽車遊戲。（影片截圖）

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林志穎家以黑白灰色為主調

林志穎豪宅的大廳佈置簡潔，以黑、白、灰色為主色調。

中間設有三面長巨型梳化，面對著至少60吋大的電視，梳化的後方則是林志穎的超長工作檯配上電競椅。

而工作檯後的整面大牆，放有他視為至寶的賽車紀念品，包括獎座、精品、頭盔等。

▲ 工作桌背後全是林志穎的寶貝。（影片截圖）

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林志穎智能家居

他的工作檯上放置了一個銀色與黑色的圓形裝置，是整個智能家居的重要角色，林志穎稱字為「夢想家」，只要呼喊他的名字再發出預設好的指令，「夢想家」便能為主人解決問題。包括例如關燈、開窗簾、查詢天氣等，均能一一辦妥。

不過在節目中「夢想家」出了點意外，林志穎要求它開啟客廳上的「滿天星燈」時，「夢想家」未能接收訊號，林志穎只好搬出長梯嘗試維修。

▲ 一家五口早前一起下廚聚天倫。（微博圖片）

▲ 陳若儀聘請專業老師到家中教跳舞。（影片截圖）

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至於他的太太陳若儀，在其專屬的練舞室上完課後，要求「夢想家」安排電影播放亦失靈。

陳若儀跟林志穎說起這個智能家居時似乎略有怨言，指智能的東西經常要找技工上來維修，林志穎笑指這些智能東西就是容易壞掉。

熱愛科技產品的林志穎提到自己跟高科技相處了至少20年，希望把家中以及戶外的東西結合到智能系統當中，只要一句說話、一個按鈕，就能為生活帶來便利。

▲ 林志穎嘗試維修但失敗。（影片截圖）

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《星球大戰》主題房

育有三子的林志穎客廳看來非常整齊，而且未有像有孩子的家庭般滿地玩具，全因另設孩子專屬的玩樂房間，又為喜歡星空和《星球大戰》的長子Kimi（林旋風）特地安裝星空燈，以及以《星球大戰》為主題的房間，非常貼心。

據悉，林志穎的豪宅位於台北市中山區大直的「國美大真」，是台北市新興的十大豪宅之一，他分別以2.3億及2.29億台幣，先後買下頂層的兩個單位，即包下整個頂層。

▲ 家中設有星光燈，隨時可以欣賞星空。（微博圖片）

▲ Kimi房間以《星球大戰》為主題。（微博圖片）

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模特兒出身的陳若儀首度以「林太」身份現身幕前，在節目中她談及多年來擔任「男神」太太的壓力，平日跟老公出門逛街經常受到注目，所以寧願選擇獨自出門。

成為林太後經常受到粉絲各種的人身攻擊已經萬箭穿心，但表示已經習慣，對於是次接演節目曾經感到後悔：「第一次以林太太的身份站有螢光幕前，所以壓力比較大，如果今天我只是陳若儀、我只當這個角色，我覺得我的壓力沒這麼大。」

▲ 陳若儀在節目上感觸落淚。（影片截圖）

而林志穎的媽媽的媳婦則非常嚴格，例如看到陳若儀穿上破洞的牛仔褲會直言：「來我們家裡還是不要穿這個短褲，不禮貌。」又會用「話中話」來要求媳婦做家務，見到陳若儀拖地連怎樣拿地拖、拖地的方向都要控制，讓觀眾為陳若儀感心疼。

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