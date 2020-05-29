【戀父情結】日本女星31歲仍與爸爸共浴同睡一床　自爆太愛單親爸︰我像他女友

▲ 31歲的日本性感女星如月Saya，透露自己至今仍會和爸爸共浴同睡一床，引起網民譁然。

日本家庭有母女共浴的習慣，但成年女兒與爸爸共浴就可免則免。一名31歲日本女星，日前上綜藝節目時自爆，至今仍與64歲的單親爸爸共浴、同睡一床；最近爸爸再婚，更有感自己像他的前女友。言論一出，即時引起網民譁然，「完全像犯罪。」

據日本傳媒報道，日本綜藝節目《有吉反省會》每集邀請都藝人嘉賓講自身故事，並反省不足之處。在5月23日播出的一集中，性感寫真女星如月Saya就訴說自己與單親爸爸的親密關係。

如月Saya不時在社交平台分享性感照和生活點滴，當中有些是疑似「放閃」照，例如她躺在床上準備入睡，隱約見到身旁有神祕男子頭部；又有一張與神祕男子飲酒的照片，令外界以為她結交了秘密男友。

▲ 對於爸爸近日再婚，如月Saya有感自己像他的前女友。（如月Saya's IG）

爸爸再婚 自己就像前度

她在節目中解畫稱，相中的神秘男其實是她的爸爸，自己和爸爸一直都維持單身。現年31歲的她自爆過於喜歡爸爸，至今仍會和爸爸一同洗澡，甚至睡在同一張床上。不過，最近爸爸再婚後，就有感自己像變成他的前女友。

主持人聞言感到訝異，但未有批評，只回應「真是開放的家庭氛圍」、「喜歡爸爸沒什麼好反省」。

▲ 如月Saya不敢向爸爸透露自己是一名性感寫真偶像。（如月Saya's IG）

隱瞞爸爸做性感寫真偶像

不過，如月Saya也擔心節目出街後會惹爸爸生氣，影響父女關係，因爸爸是個很認真嚴肅的人，所以她一直對爸爸謊稱，自己現從事全職配音員，隱瞞是性感寫真偶像一事。

節目播出後引起網民爭議，認為如月Saya的行為明顯異常。「31歲女兒仍與爸爸共浴睡覺，完全像犯罪。」

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責任編輯︰林綺玲