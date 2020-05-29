【冷血虐狗】不滿半歲貴婦狗床上賴尿　元朗分租租客疑虐狗致死

▲ 不滿半歲貴婦狗床上賴尿，元朗分租租客疑虐狗致死。

請善待動物！近日一名冷血租客懷疑因不滿貴婦狗在床上賴尿，將其虐打至胃出血、頭部重創，狗狗最後搶救無效離世。該租客事後更毫無悔意，理直氣壯對狗主說「講咁點啊？差館見啦！」，殘忍行為惹來一眾網民憤怒。

稱不滿狗狗賴尿 將其掉落地

有網民於連登討論區發文分享朋友的經歷，指本身住村屋的朋友，將樓上一個房間分租予一名男性。她於28日凌晨因有事需外出，出門前將所養的黑色貴婦狗放在床上。

當她回家後，如往常般呼叫愛犬的名字卻得不到回應，樓主指狗狗平日聽到主人叫牠的名字時，會非常熱情地擺尾，「甚至會激動到有尿尿」。

但當朋友推開睡房房門後，發現狗狗一動不動地躺在床上，她見狀即察覺不妙，上前抱起愛犬，發現牠全身失去知覺，無法郁動，「只有眼珠識郁咁望住朋友」。狗主隨即詢問租客事緣，租客稱：

隻狗賴尿係床啊，我無打佢啊我只係掉佢落床咋！

頭部重創胃出血 搶救後不治

狗主隨即將狗狗帶到24小時寵物診所，醫生檢查後指出狗狗頭部受重創，胃部出血，眼角爆裂已變型，頸部約有十蚊硬幣大範圍的毛髮被扯掉，生存機會低過一半。經過搶救後，狗狗最終亦不幸離世。

事後狗主已報警求助，惟租客卻毫無悔意，樓主引述狗主媽媽指出，當問及租客為何要殺死狗狗，他竟笑哈哈回答：

我打死只狗啫，又唔係打死你個女

狗主媽媽表示，他們一家都把狗狗當成屋企人，狗狗被搶救期間，「一家人都冇一個人食得落飯」，而愛犬離世後，女兒一直抱著狗狗的遺物哭泣，難以從悲痛中走出來。她又感謝網民關心，「無論如何我都要同汪汪攞返個公道」。

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責任編輯：熊詠思