【新冠肺炎】派對場地等處所今重開　有派對場地暫停提供食物減交叉感染

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，卡拉OK、夜店夜總會、浴室及派對房間的限制營業期屆滿，可於今日有條件重開營業。香港派對場地協會稱業界近日為開業準備，不少派對房間已決定暫時停止提供食物；又提到有7成派對場地需要結業或轉手，希望政府增加資助，協助業界度過難關。

香港派對場地協會會長林漢然接受電台訪問時表示，行內不少場地近日為開業準備，包括消毒場地、添置消毒設備，而開業時亦會要求客人全程戴口罩、量度體溫及限制最多8人在場等。

他又以自己的場地為例，暫時不會提供食物到會，減低感染風險及增加客人信心，而租用派對場地要先預約，較容易追蹤使用者，過場期間亦會做好消毒；又稱凌晨開始已經有客人預訂房間，但受疫情和社會事件影響，估計生意初期只可以回復3至5成。

林漢然提到，協會統計本港約500間派對場地，有7成需要結業或轉手，其中約1成需耍要結業、5至6成是轉讓，更聽聞有免費轉手情況，以減少租金虧損；又指業界已停業兩個月，停業時間較美容院及健身中心長，但政府至今只提供4萬元資助，同樣較其他停業期較短的行業資助額更少，希望政府增加資助，協助業界度過難關。

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責任編輯：陳正怡