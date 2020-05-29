【生命鬥士】3歲小鐵漢術後嘗試拔喉自行呼吸　爸爸ICU病房門外陪伴48小時

▲ 3歲小鐵漢手術後第2日，嘗試拔喉自行呼吸。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

3歲小鐵漢Kansas患有先天性心臟病，他本周三（27日）進行第4次手術，並成功換了機械心瓣，足夠用至成年。小鐵漢媽媽分享，兒子留醫深切治療部（ICU）觀察心跳情況，他於手術後第2日嘗試拔喉自行呼吸。

爸爸ICU門外支持兒子

小鐵漢媽媽Doris今日（29日）早上於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」發文，表示「小鐵漢今天會試拔喉自己透氣」。她指小鐵漢爸爸Jayco這兩晚在ICU門外支持兒子。

爸爸很堅持陪伴渡過48小時，說今晚10點才回家休息。

Doris昨晚先回奶奶家休息，Jayco則吃過晚飯後再返ICU門口留守。期間夫妻忽然「婆媽」起來︰

爸爸說︰送你到地鐵站

我︰都係我陪你去餐廳

到了餐廳門口……

爸爸︰我送你去地鐵站啦

▲ 小鐵漢爸爸堅持在ICU病房門外，守候兒子48小時。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

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媽媽︰三人行崎嶇路變平坦

二人臨別時，Jayco請太太放心，他會陪住兒子。Doris坦言她轉身就想哭，因為丈夫既守護著小鐵漢，也愛妻心切。他想讓太太多休息，這樣他上班後，太太才有精力在醫院照顧小鐵漢。她感慨寫道︰

這條路從我懷孕時，覺得很難走……但原來三個人一起行，一家人堅持下去，有信念，崎嶇的路會變得平坦。

小鐵漢因患有先天性心臟病，出生後已接受了3次開腔手術。爸爸Jayco日前指，小鐵漢將在2年後進行單心室循環手術，令其心臟功能達到常人的9成以上。他視這個手術為「打大佬」，而小鐵漢今次換心瓣手術，可為這個大手術打好根基，提升成功率。

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責任編輯︰駱秀玲