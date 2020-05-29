  • 30°C
香港時間 : 2020529日 (五) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【生命鬥士】3歲小鐵漢術後嘗試拔喉自行呼吸　爸爸ICU病房門外陪伴48小時

兒童健康 12:33 2020/05/29

分享：

熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

3歲小鐵漢手術後第2日，嘗試拔喉自行呼吸。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

3歲小鐵漢Kansas患有先天性心臟病，他本周三（27日）進行第4次手術，並成功換了機械心瓣，足夠用至成年。小鐵漢媽媽分享，兒子留醫深切治療部（ICU）觀察心跳情況，他於手術後第2日嘗試拔喉自行呼吸。

爸爸ICU門外支持兒子

小鐵漢媽媽Doris今日（29日）早上於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」發文，表示「小鐵漢今天會試拔喉自己透氣」。她指小鐵漢爸爸Jayco這兩晚在ICU門外支持兒子。

爸爸很堅持陪伴渡過48小時，說今晚10點才回家休息。

Doris昨晚先回奶奶家休息，Jayco則吃過晚飯後再返ICU門口留守。期間夫妻忽然「婆媽」起來︰

爸爸說︰送你到地鐵站
我︰都係我陪你去餐廳
到了餐廳門口……
爸爸︰我送你去地鐵站啦

小鐵漢爸爸堅持在ICU病房門外，守候兒子48小時。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

兒子歷3次心臟手術留疤痕　暖爸紋疤痕為兒子打氣：這是戰績

媽媽︰三人行崎嶇路變平坦

二人臨別時，Jayco請太太放心，他會陪住兒子。Doris坦言她轉身就想哭，因為丈夫既守護著小鐵漢，也愛妻心切。他想讓太太多休息，這樣他上班後，太太才有精力在醫院照顧小鐵漢。她感慨寫道︰

這條路從我懷孕時，覺得很難走……但原來三個人一起行，一家人堅持下去，有信念，崎嶇的路會變得平坦。

小鐵漢因患有先天性心臟病，出生後已接受了3次開腔手術。爸爸Jayco日前指，小鐵漢將在2年後進行單心室循環手術，令其心臟功能達到常人的9成以上。他視這個手術為「打大佬」，而小鐵漢今次換心瓣手術，可為這個大手術打好根基，提升成功率。

更多有關小鐵漢的報道，即睇︰

【生命鬥士】3歲小鐵漢第4次手術成功　爸媽守候8小時報平安：換了心瓣夠用至成年

【生命鬥士】3歲小鐵漢再做手術換人工心瓣　媽媽感謝集氣支持︰有方法就有希望

【生命鬥士】3歲小鐵漢將再開刀換人工心瓣　暖爸集氣：好驚但對仔仔有信心

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲

家庭關係 兒童健康 夫妻之道 網絡熱話 手術 先天性心臟病 心臟病

最高瀏覽

【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
14:08 2020/05/28
【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
18:12 2020/05/28
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】
11:45 2020/05/28
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】