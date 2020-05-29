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【傷人案】旺角遊戲機中心15歲少年遭圍毆　6名本地男子涉傷人被捕【有片】

社會 12:17 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

旺角遊戲機中心15歲少年遭圍毆，6本地男子涉傷人被捕。

旺角洗衣街金雞廣場的遊戲機中心5月16日發生傷人案，一名15歲少年被7至8名男子圍毆，其中一人手執滅火筒「扑頭」，少年被打至重傷，留院多日直至今日（29日）仍然情況嚴重。警方表示，旺角警區反三合會行動組人員經進一步調查後，昨日（28日）下午在深水埗區拘捕6名本地男子，年齡介乎15至22歲，涉嫌傷人，他們現正被扣留調查。

【嚴重傷人】15歲少年旺角機舖被5男狂毆　遭滅火筒扑頭打至昏迷【有片】

旺角警區總督察（刑事）周家文（圖右）呼籲年青人不要衝動犯事，斷送前途。（黃傑偉攝）

旺角警區總督察（刑事）周家文表示，案中15歲的受害人當晚約10時於旺角洗衣街一間遊戲機中心內，被7至8名男子襲擊，當中有施襲者是與受害人認識。其中有男子以滅火筒及指示牌向受害人施襲，受害人一度昏迷，至送院後回復清醒，現時情況嚴重。案件交旺角反黑組跟進。

警方經深入調查及分析後，昨晚於深水埗拘捕6名年齡15至22歲涉案男子，包括學生及報稱無業人士，6人涉傷人現正扣查。警方指行動仍持續，不排除稍後會有更多人被捕。周家文稱，警方發現時下年青人傾向暴力，動輒訴諸武力解決問題，對此感到失望及擔憂，呼籲年青人要三思，不要衝動犯事，斷送前途。

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記者：陳子謙、黃傑偉

深水埗區 旺角

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