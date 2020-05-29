【港媽辛酸】兒子反叛期上大學關係變疏離　媽媽心痛︰湊大個仔後不再愛我

▲ 有港媽在親子討論區大呻上大學兒子像變了另一人，母子關係變疏離。

有孩子踏入青春期會頂撞父母，這些無心話衝口而出，令爸媽傷心。有位港媽在親子討論區大呻上大學兒子像變了另一人，之前母子關係親密，現時卻對她不瞅不睬，直言︰「湊大個仔後，原來個仔一點也不愛你……」網民一起剖析情況，有的希望發帖港媽不要介懷，有的指她或需要自我檢討。

於5月24日，在「親子王國」討論區，有港媽以標題「有無人好似我咁，湊大個仔後，原來個仔一點也不愛你」發帖，大呻兒子跟她關係變疏離。她自己一手湊大兒子，一直以來悉心教導，在兒子中學之前，母子感情好好，由細到大跟他說道理、陪玩陪讀，每次會陪伴兒子參與活動，有感兒子是受教、乖巧及聰明，讀書不用媽媽擔心，每日都分享學校事。

兒子踏入青春期

當兒子成長進入青春期，媽媽有感大家關係不復再，指兒子在反叛期性格出現變化，她理解青少年在此時的情緒會大起伏，可是卻接受不來。

漸漸無乜嘢同我講，到大學住hall，更加無嘢同我講，除咗要錢WhatsApp我，有時WhatsApp問佢嘢都十問九唔應。返屋企都係入房閂門，問多句就發脾氣……

丈夫教仔唱反調或影響兒子

港媽嘗試找出兒子對她冷淡的原因，有感可能是丈夫之故。因丈夫在她教仔時會唱反調，或許兒子受爸爸潛移默化影響，認為媽媽的說法總是錯。

每逢我教仔，C6（師佬）永遠當個仔面前同我相反意見。例如：倒杯水俾佢要講吾該，C6話一家人唔使講，整親小朋友教佢講對唔住，C6話朋友唔使講。個仔去比賽，C6話唔鐘意佢俾錢學運動就唔去睇比賽，就係咁成日嚮個仔面前吵吵鬧鬧。

港媽更分享有次被兒子的話刺傷銘記在心，有次兒子跟媽媽表示忘記小學的事，覺得爸爸對他最好、好錫及遷就他，更說媽媽由細湊大他只是為了錢。」

網民紛紛討論

有關帖文引起大量網民回應，有的表示發帖媽媽或可能要反思，表示父母在孩子面前講如何辛苦養你，像成了孩子欠父母會惹反感。加上孩子上大學，父母不能太囉嗦，否則會「推個仔愈嚟愈遠」，更加不可說小學時多乖，中學又如何，後生仔討厭比較，包括比較對象是昔日的自己，直指「你軍訓咁，細個就忍，大個唔會啋你」。

另有網民安撫港媽，留言叫她不用太傷心︰「到仔女大啲 就會明白父母的苦心，我哋細個都係咁嘔血」、「明白你的心情，心口真係嗱住痛」等。發帖港媽回應大家，表示要一些時間接受自己的不足，努力為自己生活，學會不只聚焦在兒子身上。

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責任編輯︰王明芳