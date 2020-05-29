【迷你遊樂場】孫女生日送電動碰碰車做禮物　網民：可以回收零用錢

▲ 有網民在孫女生日時，送了電動碰碰車給她做禮物。

網上購物無奇不有！不少網民經常分享淘寶好物，戰利品越來越誇張。繼日前有人購入如成年人般高的噴水池、充氣彈床、街霸街機及夾公仔機後，又有網民購入小朋友喜歡的電動碰碰車，將屋企變成迷你遊樂場！

$400買碰碰車

一名網民在Facebook群組「淘寶開心share」分享一架電動碰碰車，表示是送給孫女的生日禮物，更買了一架同款碰碰車給孫女的朋友，好讓她們一起玩耍。貨品售價為368元人民幣（約399港元），可以分3期、6期或12期付款，共有紅、黃、白、粉紅4隻顏色。

▲ 有網民認為底下的閃燈較「娘」。（圖片來源：淘寶）

她指自己是以集運送到香港，貨品本來重11公斤，但集運公司計體積，最終大約42公斤一件，兩部就約80幾公斤。她加上其他貨品共120公斤，送到家門運費總共港幣$600。

在淘寶上查看產品，碰碰車配有2個方向控制杆，可左右手同時操作，而且可以360度全方位行駛。如果擔心小朋友，也可以由家長控制遙控器，設有一鍵剎車設計。官方重量為6.4公斤，能夠輕易放進車尾箱。

▲ 該店還有其他「名車」發售。（圖片來源：淘寶）

查看該店的頁面，原來還有不少「名車」出售，包括有Maserati、Benz及Audi等名車的電動版，售價由598人民幣起。如果是大人與小朋友同座的款式，售價就要接近2千元人民幣。

網民：完美回收零用錢

有網民擔心內地製的電子玩具會有危險，擔心充電時發生火警。樓主表示亦有考慮這個問題，所以充電時會放在屋外，又指自己小時候沒有太多玩具，現時看到靚的玩具就會買給小朋友，其實是滿足自己的慾望。

碰碰車非常有攤位遊戲的感覺，有網民建議可以放租，5蚊玩一次。樓主就表示曾聽聞元朗有得玩，$20玩10分鐘。亦有人問有沒有入金幣的位置，笑言這樣就可以完美回收零用錢。

有網民認為碰碰車看起來好玩，但就認為車底的閃光老土，有人直言最怕中國製玩具的音樂，大多都非常吵耳及擾民。另一網民指出深水埗亦有類似款式，但售價高達$850，足足是淘寶的一倍。

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責任編輯：陳珈希