【本地遊】菠蘿山尋港版大峽谷　做足準備賞億萬年風化奇觀【內附路線交通】

▲ 被稱為「港版大峽谷」的良田坳峽谷一直都是港人行山熱點，峽谷奇貌吸引不少人上山打卡。

被稱為「港版大峽谷」的良田坳峽谷一直都是港人行山熱點，峽谷奇貌吸引不少人上山打卡。不過，該行山路線地勢險要，沿路危機處處，更屬軍事禁區，若想前往需要做足功課，以策安全。

坊問又稱良田坳峽谷為「菠蘿山」，Google Map上都這樣標示，不過經常到該地導賞生態團的香港地質公園資深導賞員葉恆榮（Erik）指，良田坳峽谷嚴格來說不算是菠蘿山。「其實菠蘿山是峽谷對面的山頭，近青山腹地，上山時分岔路的左邊是峽谷，右邊才是通往菠蘿山。」不過他指這已約定俗成了。

遇迫擊炮彈勿亂撿

想到峽谷，較簡單路線可選從良景邨上。在輕鐵良景站下車後，穿過良景廣場及良景邨徒步約10分鐘即抵登山口，大閘寫有「軍事禁區，不得擅進」。

▲ 石屎路段景觀開揚。（攝影：陸明敏）

峽谷原是解放軍軍事禁區，星期一至五會在峽谷內進行射擊練習，在開始前和射擊時，該區域將會懸掛紅旗或紅燈，嚴禁遊人進入靶場範圍。記者周末去到，大閘呈半開合狀態，不少遊人前往。

▲ 路邊雜草借位影相都可拍出IG美照。（攝影：陸明敏）

雖說是禁區，不過Erik指至今一直無執法，但他提醒裏面仍有好多未爆的彈藥：「我帶過很多導賞團都見過迫擊炮彈。約20年前曾有人為找迫擊炮留為紀念，一掘就炸斷了手。」

峽谷奇景遇日落餘暉

路線初段為寬闊而陡斜的石屎路，不算易走。走了大約30分鐘就可俯瞰屯門廣闊的巿景。

▲ 走了約30分鐘，就可俯瞰屯門廣闊的巿景。（攝影：陸明敏）

完成石屎路段就要開始走碎石沙地，這段路開始已無遮陰，加上碎石太多而變得崎嶇，遊人最好穿上具抓地能力的行山鞋，否則好易跣腳及拗柴。

▲ 沿路可以看到佈滿碎石，小心滑倒。（相片：Erik提供）

走畢這段路登上頂部再往下走，就可見到峽谷奇景。雖被稱為港版大峽谷，但其實比美國大峽谷差得遠，後者深達1500米，港版只有20米，但仍不失其壯麗景緻。這一大片土地黃沙滾滾，帶來一股蒼涼之感。

峽谷岩石紅粉交雜，因岩石裏的鐵被氧化成氧化鐵變紅色，長石被風化後變粉紅色。尤其當太陽垂垂下降，將山頭染上金黃色更是醉人。

▲ 良田坳峽谷景觀雖美，惟部份地勢兇險，一跣腳就直落谷底。。（攝影：陸明敏）

峽谷有一處著名的小型「一線脊」，只能容納一人身位，而左邊就已經是峽谷崖邊，頗為矚目驚心，若不敢行過，可選走右邊闊落平路。行完便可原路折返。

億萬年風化形成裂谷

Erik指，峽谷在地理學上名為「沖溝」，是指經過風化及雨水侵蝕後在土壤中所形成的地貌，尤如一個小型山谷。大環境來說，峽谷則是處於所謂「青山劣地」，亦即寸草不生、經嚴重風化侵蝕的地貌。

▲ 山頭禿禿地，部份碎石沙路不算好走。（攝影：陸明敏）

Erik解釋：「青山一帶以花崗岩為主，容易被風化侵蝕，加上寸草不生，在日曬雨淋的環境下，加速風化過程，而剛好青山處於約1.6億萬年前的侏羅紀時代，經長年累月受雨水沖擦、冷縮熱漲下，即使原本只是一條頭髮般幼的裂縫，都可以形成一個如此深的裂谷。這是元朗、屯門一帶花崗岩的特色。」

崩塌危險安全至上

Erik指，由峽谷延伸出去的地帶有崩塌危險，而一跌就是谷底，「這些受風化侵蝕的岩石看上去好像很堅固，但內裏可能已經侵蝕得好緊要，受重力有機會崩塌掉下。」

▲ 良田坳峽谷景觀雖美，惟部份地勢兇險，一跣腳就直落谷底。（攝影：陸明敏）

近年不少行山新手因貪圖打卡美景，而在毫無準備下前往登山，導致意外叢生。雖然坊間將峽谷評定為「一星路線，五星靚景」，但事實上峽谷部份地勢險要而陡峭，部份路段已被風化，絕不穩陣，若無行山經驗，絕對不能算是「一星」，峽谷年前就發生過墮崖事故。

另外，風雨橫行時切勿上山，峽谷上食正風位，而且因該地段沒有植被，泥土鬆散，易生危險，待天氣轉晴再前往吧！

良田坳峽谷

路線：良景邨－良田坳峽谷－良景邨，全長約5.5公里，建議時間連拍照2小時

交通：在港鐵西鐵線兆康站轉乘輕鐵505、507、615、615P抵良景站；離開時乘同樣交通工具折返

注意事項：沿路較少遮陰，是行山人士的中暑熱點，請帶備充足食水及防曬用品；請穿着合適裝備如具備抓地能力的行山鞋，最重要是自己垃圾自己帶走。

記者：陸明敏