【降魔的2.0】陳瀅演怨靈為愛入結界　啤啤因執念入魔牽引海魔力量

▲ 啤啤行差踏錯有機會變怨靈。

TVB劇《降魔的2.0》故事設定死去的人需要了結所有心願才可到達「目的地」，啤啤（劉佩玥飾）自上輯《降魔的》不幸被魔害死後，便變做靈魂一直守候在小馬（馬國明飾）身旁。

雖然啤啤已向父母道別，但因未忘對小馬的愛，於是向芷若（黃智雯飾）借用肉身，與小馬返回母校了卻最後心願。

不過，當小馬與啤啤走到一間咖啡店時，卻遇上它最後一天開業。

小馬卻發現店內有靈體Jeannie（陳瀅飾），正當他們要離去時，小馬發現時間又重回到啤啤母校開放日的時刻……

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▲ 芷若借出肉身，靈魂逐漸虛弱。（《降魔的2.0》截圖）

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執念製造結界

小馬得悉二人被走進結界，覺得是Jeannie在搞怪，所以想把她降服返回現實。

Jeannie其實是亡魂，她因為不想與演咖啡店老闆的楊明分開，故心甘情願留在人間不去「目的地」。但咖啡店內的時間為何不斷重覆同一天？

▲ 陳瀅與楊明在劇中不斷重覆經歷同一天。（《降魔的2.0》劇照）

在預告中可見，啤啤有幕出現藍眼睛，身邊被魔的力量包圍，與被海魔操控的豪仔（胡鴻鈞飾）能量體的顏色相同，所以風獅爺（C君飾）質疑啤啤變怨靈一事應與海魔有關。

估計因為啤啤對凡間的留戀及對未忘小馬的執念，她與Jeannie同樣有「只想永遠與喜歡的人在一起」的願望，卻因此牽引出海魔的力量，製造結界令她以為可以芷若的身份永遠與小馬在一起，由此令咖啡店內的時間不斷重覆同一天。

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▲ 啤啤受海魔之力影響。（《降魔的2.0》劇照）

魔音再現終極Big Boss出場

今晚（5月29日）《降魔的2.0》劇情將講到，芷若逐漸變得虛弱，反而擔心小馬、啤啤的安危。小馬察覺眼前的景象有異樣，推斷與啤啤跌進被刻意製造的靈異結界。

小馬欲收伏怨靈Jeannie返回現實，豈料，一切都在他意料之外……風獅爺、芷若趕到啤啤母校打探小馬行蹤；啤啤終於說出心底話，全因捨不得離開小馬。

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▲ 啤啤與Jeannie的願望一樣，希望永遠留在喜歡的人身邊。（《降魔的2.0》劇照）

然而，啤啤不再自欺欺人，放下執念，誠心祝福小馬與芷若。啤啤向眾人道別，小馬亦放低對啤啤的悔疚。

魔音捲土重來，風獅爺、豪仔各自心知不妙……

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