【Netflix真人Show】因木村花自殺《雙層公寓》宣布永久停拍　節目處理手法現羅生門真相未明

▲ 成員木村花日前自殺身亡，《雙層公寓》官方正式宣布永久停拍節目。（《雙層公寓》照片）

Netflix真人Show《雙層公寓》一直大受歡迎，看着屋內互不相認的男女相處，當中所產生的化學作用，引來不少熱議。而最新一季《雙層公寓：東京2019-2020》更有不少互相妒忌、爭執的場面，觀眾的談論亦更加熱烈。

成員木村花疑因惡評自殺

不過，由於節目愈來愈受關注，當中亦不乏針對性的批評，更出現網絡欺凌，負面評論為成員們帶來莫大壓力。成員之一，兼日本女子摔角選手的木村花，疑被惡意評論、節目剪輯所影響，日前（23日）割脈自殺，證實身亡。

木村花於節目中，曾因摔角戰衣被洗至縮水、甩色，而跟成員發生爭執。此事件令其形象受重擊，言論、行為亦隨即受網民抨擊，大量謾罵留言湧入其社交平台。

▲ 木村花自殺前曾上載與貓貓的合照，並指：「要活得快樂，我愛你，對不起。」（木村花Instagram）

節目爆有劇本人設？ 前成員反駁現羅生門

據日媒報道，有前《雙層公寓》的工作人員爆料指，節目劇本、人物設定都早已計劃好，而參與的男女只需做到節目要求，如親嘴、發生衝突等，就可以獲得獎金，就連男女配對，都早已安排好。他更指，木村花也曾被要演為男生爭風吃醋的戲碼。

消息一出即引來公眾嘩然，但亦有節目成員如水越愛華、新野俊幸澄清，絕無接受指示演出之說，但表示對節目的剪輯、斷章取義感到不滿。他們的回應間接反映，縱使劇情或不是早早安排，剪輯手法亦非絕對真實地呈現成員的生活。如此各執一詞的說法現羅生門，現今有關「造假」的真相未明。

因木村花自殺事件，《雙層公寓》製作組先宣布暫停製作，昨日正式宣布永久停拍，並向木村花送上深切的哀悼。現時《雙層公寓》的官網已消失，所有社交平台均刪去所有有關《雙層公寓:東京2019-2020》的帖文。

▲ 林夢與木村花感情相當好。（林夢Instagram）

身為木村花室友的林夢亦於IG上載合照悼念，指最難忘的是木村花的微笑，但很難過地，以後都再也看不見了。

其實去年至今有不少藝人自殺，當中網絡欺凌亦被指是一大原因，當中包括前f(x)成員雪莉，前KARA成員具荷拉等。有網民在網絡上呼籲大眾停止惡意攻擊藝人，避免悲劇再發生。

記者：Panda