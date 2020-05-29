多名議員倡海洋公園撥部分用地建屋　邱騰華：扯得太遠未作考慮

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華認為，海洋公園要符合新定位，暫時未有考慮用作興建房屋。（陳靜儀攝）

立法會財委會今日(29日)繼續審議政府申請向海洋公園54億元的撥款，多名民主派議員認為海洋公園沒有前景，難以達至收支平衡，憂將成無底深潭，不支持撥款；經民聯盧偉國亦指園方定位保育、教育，難以要求收支平衡，可考慮撥出部分用地建屋。

民主黨議員胡志偉於會上關注當局日後會否修改法例， 容許海洋公園土地作房屋用途；經民聯盧偉國亦稱，海洋公園以保育、教育作定位，難以要求園方收支平衡，本港旅遊業已面對不同衝擊，無法再承受失去一個重要旗艦，又建議園方可考慮撥出部分用地建屋，興建面積較細的首置單位。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，海洋公園管理層或政府作為監督的表現，與公眾期望有相當大的落差，認為園方部分土地有商業價值，可支持園方在保育和教育對社會的效益。議員何君堯提出，特首上任時承諾投放教育範疇的額外50億元開支，應投放於海洋公園，又建議園方機動遊戲搬至迪士尼樂園。

商務及經濟發展局局長邱騰華認為，園方要符合新定位，形容跟興建房屋「扯得太遠」，暫時未有考慮；至於保育和教育對社會的效益，如黃竹坑及香港仔等周邊地方有發展空間，可跟園方配合，當局樂意考慮。

就公民黨議員譚文豪要求海洋公園披露商業貸款的年利率，海洋公園董事局副主席劉鳴煒以披露資料影響園方日後與其他銀行的借貸交易為由拒絕。

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責任編輯：陳正怡