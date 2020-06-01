【復課安排】每張課桌安裝膠板全校消毒迎復課　校長：學校比家長更緊張

▲ Eva校長，在防疫措施上，學校比家長更緊張。（林綺紅攝）

小學即將復課，學校的復課安排措施備受家長關注。位於油塘的福建中學附屬學校除了跟足教育局指引外，還額外購置了紅外綫人體探熱儀器、聘請專業消毒公司到學校噴灑消毒塗層，並為每個學生購置防疫帽及每張桌椅都加設透明防護板，校長徐區懿華（Eva校長）坦言：「其實學校比家長更加緊張！」

▲ 校長（左二）與老師職員頻頻為復課做準備。（林綺紅攝）

小學將分為兩個階段復課，小四至小六率先於6月8日復課，小一至小三則於6月15日復課。本港疫情趨於緩和，間中有零星的境外輸入個案，Eva校長坦言，明白家長對校園復課措施的憂慮，強調「其實學校比家長更加緊張，學校在防疫措施上嘅責任相當大！」

教育局的要求，我們一定會做到足，譬如面靠背的坐法，桌子之間的距離等，除了教育局基本的要求外，學校本來也有紅外綫探熱槍，也會加設額外器材，學校也設置防疫房，每張桌子更設置防疫膠版。

根據教育局的指引，學校會以半日上課為原則，所有員工及學生均須戴口罩，離家前及進入學校前要量體溫。至於課室座位，要以「面對背」方式單行排列，並盡用課室的空間，保持學生之間的距離；學生不論小息、參與活動、去洗手間或小賣部排隊時，都要保持適當的社交距離。

▲ 課室桌椅已經根據教育局指引拉開距離。（林綺紅攝）

Eva校長表示，考慮到低年級的學生未必理解適當社交距離是多遠，有時小息排隊去洗手間未必每位同學可以保持相隔1米，學校決定為每位學生都訂購了防疫帽，復課首日踏入校園便派發給學生，學生在校期間需要全程戴上防疫帽及口罩，達到雙重保護。

為了防止細菌傳播，每間課室都加設了口罩棄置箱，並放置環保紙教育學生將口罩包好後再丟棄。學生踏入學校門口需要接受體溫檢測外，進入課室時也必須再次接受體溫檢測，並用搓手液清潔雙手。

▲ 學生進入課室時，需要量度體溫及清潔雙手。（林綺紅攝）

訪問當日，剛好遇上學校聘請專業消毒公司到校消毒，無論課室桌椅，甚或學校禮堂都全部噴灑消毒塗層。Eva校長補充，學校也購置了專業的體溫探測器，以及每間課室門口都放置體溫槍，雙重探溫才可進入課室，另外校方也已有充足的學生口罩，供學生有需要時更換。

▲ 每間課室都設有口罩棄置箱。（林綺紅攝）

多個措施協助學生追進度

停課數個月，學生的學習進度問題，也是家長關注的重點。Eva校長坦言，相信每間學校在停課期間都盡全力，盡量提供可以提供的學習材料給家長，但也相信學生的進度不一。

畢竟很多家長都是在職，可能靠學生自己，或者是夜晚收工再跟功課，學校是好體諒，大家都盡力去做。

她指有家長提出全級留班，但在香港現行的教育制度下不太可取，但學校在跟進方面不是只得留班跟進，升班後也可以繼續跟進。以其學校而言，老師會跟進哪些學生有困難，復課後將學生分流安排立即跟進，暑假期間也有特別的安排給有需要學生讓小朋友繼續學習。

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記者：鄺嫻