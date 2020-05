【潮物速報】「我不是膠袋」13年前曾掀炒風升價10倍　時尚環保袋始祖推2.0版本真膠袋入門價7,200元【內附訂購連結】

▲ Anya Hindmarch為「I'm NOT a plastic bag」推出2.0版本,並改名為「I Am A Plastic Bag」(我是膠袋),13年前掀起炒風升價10倍,今次又如何?

「I'm NOT a plastic bag」(我不是膠袋)這個經典的布袋,時裝人必定不會忘記,它可說是平民炒袋及時裝系環保袋的始祖,於2003年由英國手袋品牌Anya Hindmarch推出。13年後的今天,Anya Hindmarch為「I'm NOT a plastic bag」推出第二代版本,並改名為「I Am A Plastic Bag」(我是膠袋),雖然是膠製,但原來一樣非常環保,今次是否炒得起,大家拭目以待吧。

時裝界寫下歷史的天價手袋有不少,不過2007年由英國手袋品牌Anya Hindmarch所推出的「I'm NOT a plastic bag」則可算異數了,因為這個布袋只售百多港元一個,但卻轟動了時裝壇。

▲ 「I Am A Plastic Bag」採用可回收的廢棄膠樽製造,一個大手提袋需要32個半公升的膠樽。(官方圖片)

Anya Hindmarch的marketing簡直取得了前所未有的成功,「I'm NOT a plastic bag」其實不過是一款限量發售的環保tote bag,以未經漂染的環保純棉布加上純棉粗繩製成,但在當年名牌環保袋還未太盛行的年代,它總算是個先鋒。

▲ 「I'm NOT a plastic bag」13年前在全球被瘋搶。(網上圖片)

這個袋竟然在全球多地包括香港掀起了搶購潮,在不少店舖開賣前引來萬人排隊,報紙雜誌甚至刊登購買攻略,tote bag由原價$120被炒至過千元,可說是時裝壇的一個神話。剛在二手時裝網站Goods Buy發現「I'm NOT a plastic bag」的二手價售$600大元,仍比原價高出幾倍。

▲ 「I Am A Plastic Bag」採用可回收的廢棄膠樽製造。(官方圖片)

▲ 香港店限定的淺藍色版本(大$7,700、小$7,200)(官方圖片)

在「I'm NOT a plastic bag」面世13年後的今天,Anya Hindmarch竟然推出一個膠製的「I Am A Plastic Bag」,但品牌並沒有違環保的宗旨,皆因是手袋採用可回收的廢棄膠樽製造,膠樽經過特殊處理後製作成紗線,再被手工編織成帆布,手袋表面的耐用塗層由再生的廢棄車輛擋風玻璃製成。就連手袋上所用的皮革,亦只取肉類工業的副產品,徹頭徹尾達到環保效果。

▲ 設計師Anya Hindmarch站於倫敦專門店前,專門店刻意關閉兩天並以10,000個被使用過的塑膠瓶來填滿店舖。(官方圖片)

手袋即日起於品牌網站預售。不過「I Am A Plastic Bag」的售價已不再是百多元的貨色,小型版都要$7,200多元,並被指帶有強烈的Goyard袋影子,品牌今次要再創神話可能有點難度了。

Anya Hindmarch為讓更多人關注塑膠製品破壞環境的問題,其銅鑼灣利園的專門店將於6月底仿效品牌於倫敦的活動,專門店會關閉兩天並以10,000個被使用過的塑膠瓶來填滿店舖。

記者︰陳日言