【潮物速報】「我不是膠袋」13年前曾掀炒風升價10倍　時尚環保袋始祖推2.0版本真膠袋入門價7,200元【內附訂購連結】

▲ Anya Hindmarch為「I'm NOT a plastic bag」推出2.0版本，並改名為「I Am A Plastic Bag」（我是膠袋），13年前掀起炒風升價10倍，今次又如何？

「I'm NOT a plastic bag」（我不是膠袋）這個經典的布袋，時裝人必定不會忘記，它可說是平民炒袋及時裝系環保袋的始祖，於2003年由英國手袋品牌Anya Hindmarch推出。13年後的今天，Anya Hindmarch為「I'm NOT a plastic bag」推出第二代版本，並改名為「I Am A Plastic Bag」（我是膠袋），雖然是膠製，但原來一樣非常環保，今次是否炒得起，大家拭目以待吧。

時裝界寫下歷史的天價手袋有不少，不過2007年由英國手袋品牌Anya Hindmarch所推出的「I'm NOT a plastic bag」則可算異數了，因為這個布袋只售百多港元一個，但卻轟動了時裝壇。

▲ 「I Am A Plastic Bag」採用可回收的廢棄膠樽製造，一個大手提袋需要32個半公升的膠樽。（官方圖片）

Anya Hindmarch的marketing簡直取得了前所未有的成功，「I'm NOT a plastic bag」其實不過是一款限量發售的環保tote bag，以未經漂染的環保純棉布加上純棉粗繩製成，但在當年名牌環保袋還未太盛行的年代，它總算是個先鋒。

▲ 「I'm NOT a plastic bag」13年前在全球被瘋搶。（網上圖片）

這個袋竟然在全球多地包括香港掀起了搶購潮，在不少店舖開賣前引來萬人排隊，報紙雜誌甚至刊登購買攻略，tote bag由原價$120被炒至過千元，可說是時裝壇的一個神話。剛在二手時裝網站Goods Buy發現「I'm NOT a plastic bag」的二手價售$600大元，仍比原價高出幾倍。

▲ 「I Am A Plastic Bag」採用可回收的廢棄膠樽製造。（官方圖片）

▲ 香港店限定的淺藍色版本（大$7,700、小$7,200）（官方圖片）

在「I'm NOT a plastic bag」面世13年後的今天，Anya Hindmarch竟然推出一個膠製的「I Am A Plastic Bag」，但品牌並沒有違環保的宗旨，皆因是手袋採用可回收的廢棄膠樽製造，膠樽經過特殊處理後製作成紗線，再被手工編織成帆布，手袋表面的耐用塗層由再生的廢棄車輛擋風玻璃製成。就連手袋上所用的皮革，亦只取肉類工業的副產品，徹頭徹尾達到環保效果。

▲ 設計師Anya Hindmarch站於倫敦專門店前，專門店刻意關閉兩天並以10,000個被使用過的塑膠瓶來填滿店舖。（官方圖片）

手袋即日起於品牌網站預售。不過「I Am A Plastic Bag」的售價已不再是百多元的貨色，小型版都要$7,200多元，並被指帶有強烈的Goyard袋影子，品牌今次要再創神話可能有點難度了。

Anya Hindmarch為讓更多人關注塑膠製品破壞環境的問題，其銅鑼灣利園的專門店將於6月底仿效品牌於倫敦的活動，專門店會關閉兩天並以10,000個被使用過的塑膠瓶來填滿店舖。

記者︰陳日言