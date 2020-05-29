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【大減價】一田購物優惠首度連減7日　逾萬件優惠商品低至1折【附登記入場連結】

精明消費 12:52 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

一田購物優惠日開鑼！（圖片來源：一田Facebook）

半年一度的一田購物優惠日將於5月28日至6月3日開鑼，首度連減7日，全線12間一田分店及10個特別展場同步勁減。超市貨品優惠分4星期連續發放，逾萬件優惠商品等著大家血拼有回家！

是次一田減價精選貨品分別有抗疫家電丶夏日水著美妝、卡通床品精品、廚具美食等，種類繁多，各位靚媽可一次過為家人們掃平貨。TOPick為大家精選一些優惠品。

多款美白用品，$500內便可入手！

（圖片來源：一田Facebook）

可愛卡通圖案的床單減價低至23折。

（圖片來源：一田Facebook）

連平時接近$100的洗髮護髮套裝，現在不用$50便可買到！

（圖片來源：一田Facebook）

因工作或做家務而腰酸背痛的媽媽們，可趁著減價，買多點傍身。

（圖片來源：一田Facebook）

為控制人流，一田今年引入入場預先登記系統。YATA-Fans會員、一田信用卡客戶／滙豐信用卡持卡人可於於即日起至5月30日及6月3日於www.yata.hk/vip進行預先登記。登記只限指定日子入場百貨部門，成功登記將以SMS短訊發出電子入場券兩張。

顧客可選擇分店為沙田／大埔／荃灣店，時間由上午10時至晚上9時，每日12節每節2小時。其他日子及超市部門則公眾開放。

營業時間（圖片來源：一田Facebook）

一田購物優惠日詳情：

日期：2020年5月28日至6月3日(超市至6月24日)

地點：全線一田百貨／一田超市及10個特別展場

優惠詳情：http://vip.yata.hk/

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

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