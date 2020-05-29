梁家榮：港台會配合政府專責小組　暫未感壓力被要求離開港台

商經局日前公布成立專責小組檢討港台管治及管理，香港電台顧問委員會今早與廣播處長梁家榮。梁家榮會後稱詳情留待當局公布，港台會盡力配合小組，強調港台作為公共廣播機構是對整個社會負責；顧問委員會主席陳建強指港台落實電台約章時有落差，建議向員工發出清晰指引，以免再有節目犯嚴重錯誤。

廣播處長梁家榮今早與香港電台顧問委員會後見傳媒，直指香港電台作為公共廣播機構，是對整個社會負責，任何與港台有關的事都會不時檢討和改善；港台將會全力配合專責小組，又提到暫時未有被邀請加入小組，但自己在當中是重要角色，將全力配合。

被問及有否壓力要離開港台及如何確保編輯自主，梁家榮表示至今未有感到任何壓力要他離開港台，又提到今日有巿民到港台外抗議等聲音，亦是工作上必須承受的壓力；又港台員工一向遵守港台約章要求。

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港台顧問委員會主席陳建強則稱，對港台有節目接獲警告感到失望，不能接受有港台節目被指煽動仇恨，委員會已經責成廣播處長梁家榮，要在節目的編輯方針和質素上牢牢把關；又指港台於落實香港電台約章時有落差，建議梁家榮要向員工發出清晰指引，以免再有節目犯嚴重錯誤。

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他稱，港台顧問委員會將會成立工作小組，尋求一套可行的機制，令港台節目能夠持平，了解投訴的問題所在等，研究機制令港台能夠重新出發，成員包括全體委員。

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責任編輯：陳正怡