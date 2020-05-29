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【烹飪教煮】大廚教整天婦羅明太子露筍卷　入廚新手必學簡單油炸秘訣一招睇油溫【有片】

休閒 13:14 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

天婦羅除了野菜及海鮮炸物外，還可二合為一製成明太子露筍卷，微辣夠惹味。

入廚新手最怕油炸料理，假如失敗隨時整鍋油亦浪費掉。但其實炸物最重要是講究油溫，如懂得油溫測試秘訣，亦是一門簡單料理。高級日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅，這次就選用日本國民美食明太子作為材料，教大家炮製一款大人細路也喜歡的天婦羅明太子露筍卷，方便又惹味。

天婦羅除了野菜及海鮮炸物外，還可二合為一製成明太子露筍卷，微辣夠惹味。（陳智良攝）

立即去片睇睇︰

材料：

明太子醬 30克
美國露筍 3條
沙律醬 40克
全片紫菜 1片

材料簡單易做（陳智良攝）

天婦羅炸漿：

200克
天婦羅粉 160克
蛋黃 1隻

做法：

1.露筍清潔後去皮。

2.將天婦羅粉倒入水中，再加入蛋黃拌勻。

3.將明太子醬與沙律醬拌勻。

將明太子醬與沙律醬拌勻。（陳智良攝）

4.攤平紫菜，用匙羹將明太子沙律醬掃在紫菜上，由中間開始向前來回掃，邊位留空；掃勻整張紫菜，醬料分量可按口味而定。

5.先放一條露筍在醬料邊位，用紫菜捲一圈。

再放其餘兩條露筍，呈品字形般，再向前捲，每次捲都要在前端按實紫菜（陳智良攝）

6.再放其餘兩條露筍，呈品字形般，再向前捲，每次捲都要在前端按實紫菜

7.捲好後，在尾部塗上適量炸漿黏實。

8.在露筍卷面層輕輕掃上一層天婦羅粉，頂及尾端也要掃粉。

在露筍卷面層輕輕掃上一層天婦羅粉，頂及尾端也要掃粉。（陳智良攝）

9.將卷放入炸漿中，用手將炸漿塗滿整條露筍卷。

10.油溫夠熱後（請參考油溫測試方法），將露筍卷放入鍋炸。

油溫夠熱後（請參考油溫測試方法）， 將露筍卷放入鍋炸。（陳智良攝）

11.炸至金黃色後撈起，待涼後切成一件件便完成。

貼士：

  • 塗明太子醬在紫菜上時，兩邊需預留少許空位，否則在包裹露筍時，醬料會被擠壓向外溢出紫菜。
  • 現成天婦羅粉只需以1比1的水開稀便可，如想炸物顏色金黃，可加1隻蛋黃，不用加蛋白。

油溫測試方法：

1.油微滾時，用筷子輕輕夾起炸漿滴入鍋中。

2.如炸漿立即浮起，基本上油溫已達攝氏180度。

用筷子輕輕夾起炸漿滴入鍋中。如炸漿立即浮起，基本上油溫已達攝氏180度。（陳智良攝）

3.如炸漿較慢浮起，即油溫只有約攝氏150度，炸天婦羅的話最好用攝氏160度以上的油。

4.炸物剛炸時粉漿會較厚，當開始呈金黃色及收漿，便完成。

記者︰黃依情

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