【烹飪教煮】大廚教整天婦羅明太子露筍卷 入廚新手必學簡單油炸秘訣一招睇油溫【有片】
入廚新手最怕油炸料理，假如失敗隨時整鍋油亦浪費掉。但其實炸物最重要是講究油溫，如懂得油溫測試秘訣，亦是一門簡單料理。高級日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅，這次就選用日本國民美食明太子作為材料，教大家炮製一款大人細路也喜歡的天婦羅明太子露筍卷，方便又惹味。
立即去片睇睇︰
材料：
|明太子醬
|30克
|美國露筍
|3條
|沙律醬
|40克
|全片紫菜
|1片
天婦羅炸漿：
|水
|200克
|天婦羅粉
|160克
|蛋黃
|1隻
做法：
1.露筍清潔後去皮。
2.將天婦羅粉倒入水中，再加入蛋黃拌勻。
3.將明太子醬與沙律醬拌勻。
4.攤平紫菜，用匙羹將明太子沙律醬掃在紫菜上，由中間開始向前來回掃，邊位留空；掃勻整張紫菜，醬料分量可按口味而定。
5.先放一條露筍在醬料邊位，用紫菜捲一圈。
6.再放其餘兩條露筍，呈品字形般，再向前捲，每次捲都要在前端按實紫菜
7.捲好後，在尾部塗上適量炸漿黏實。
8.在露筍卷面層輕輕掃上一層天婦羅粉，頂及尾端也要掃粉。
9.將卷放入炸漿中，用手將炸漿塗滿整條露筍卷。
10.油溫夠熱後（請參考油溫測試方法），將露筍卷放入鍋炸。
11.炸至金黃色後撈起，待涼後切成一件件便完成。
貼士：
- 塗明太子醬在紫菜上時，兩邊需預留少許空位，否則在包裹露筍時，醬料會被擠壓向外溢出紫菜。
- 現成天婦羅粉只需以1比1的水開稀便可，如想炸物顏色金黃，可加1隻蛋黃，不用加蛋白。
油溫測試方法：
1.油微滾時，用筷子輕輕夾起炸漿滴入鍋中。
2.如炸漿立即浮起，基本上油溫已達攝氏180度。
3.如炸漿較慢浮起，即油溫只有約攝氏150度，炸天婦羅的話最好用攝氏160度以上的油。
4.炸物剛炸時粉漿會較厚，當開始呈金黃色及收漿，便完成。
記者︰黃依情