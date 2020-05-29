【家品速報】美國Steelcase工作椅承托腰背避痛症　港設首間網店提供限定優惠【內附連結】

▲ Steelcase提供的一系列辦公室座椅已獲多項專利授權，照顧在家工作的員工健康。（Steelcase圖片）

過去數個月受疫情影響，不少公司容許員工在家工作。在家工作雖然方便，但很多打工仔不約而同地指，Home Office成為痛症元兇！

要打造一個舒適、健康的工作間，枱、凳都要小心選擇。不然連續八、九小時處於不舒適的情況下工作，再加上坐姿不正，久而久之釀成勞損、肩、頸、腰背成痛症重災區，就後悔莫及！

美國辦公家具品牌Steelcase的一系列的辦公椅、辦公桌產品，設計符合人體工學，能靈活支撑脊椎、手臂等位置。現時香港更設有首間Steelcase網店，於網站選購更可享用優惠，非常吸引。

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1.Series 1

具6種配色選擇，以黑、白、紅及藍等經典色為主調。Series 1具備LiveBack技術，配上體形適應坐墊，全天候支撑脊椎。椅子扶手的高低、闊窄、深度等都可調校，有需要的話，更可用$480添加頭枕，讓頸部有更佳的承托效果。（$2,788／原價3,496）

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2.Think

Think座椅內置的LiveBack系統，能順應用家的體形，並隨住其活動姿勢而移動，根據用家背部的活動改變形狀。當中更具備體重激活機制，座椅會因應你的體重做調節，故任何身形、重量的人都能坐得舒適。

更重要的是，用家可按舒適度旋鈕，在4個不同的模式中選擇合心意的靠背張力、傾仰等程度，讓座椅變成最符合自己的狀態。（$4,698／原價$6,711）

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3.Gesture

Gesture的出現，為Steelcase觀察用家的慣常工作姿勢、身體自然移動的各種情況後，以設計再產生。分核心介面、上肢介面、座椅介面3個重點，Gesture的扶手活動幅度甚大，讓用家在多種活動位置的情況下，手臂和肩膀都能獲得足夠支撑，向外、向內都可以。

於核心介面上，椅背和坐墊形成同步系統，即使向後仰，仍能保持用家腰部曲綫的支撑，腰椎不會留有任何空間，作穩定承托。椅子活動靈活、質料舒服，轉換姿勢、郁動時亦不需被椅子所限。（$9,188／原價$10,209）

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4.Steelcase Flex Height-Adjustable Desk

分600mm x 1,200mm（$7,973）、600mm x 1,400mm（$9,652）兩種尺寸。配上簡單的觸摸控制器，即可以每秒38mm的速度，穩定地調節其高度。桌子備有易於推行的方向輪，可輕鬆移動至不同位置，更附有控制箱、電源綫，方便工作。

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5.Sling Side Table by m.a.d.

在家工作一段長時間，難免會想到家中不同位置辦公。此款輕巧便攜的工作枱，即可滿足這個願望。以黑白色為主調，配上天然橡木的桌面，設計簡約、自然兼時尚。若本身的辦公桌太亂，文件、手提電腦可放於此；就算想在梳化輕鬆工作，Sling Side都能輔助你。（$1,800／原價$2,000）

網站：https://shop.steelcase.com/

記者：吳霆俊