  • 30°C
香港時間 : 2020529日 (五) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

香港迪士尼樂園準備重開　門外擺放告示牌提醒入園前需網上預約

社會 13:01 2020/05/29

分享：

熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

香港迪士尼樂園準備重開，門外攞放告示牌，提醒遊客入園前需預約。（「This is Mr. B」fb專頁）

新冠肺炎疫情緩和，本港兩大主題樂園已就重開做好準備，其中香港迪士尼樂園在5月19日一連三日進行「試行運作」。有網民今早（29日）在fb專頁上載一張香港迪士尼樂園正門外迎樂路的圖片，園方擺放告示牌，提醒旅客入園前需事先透過QRcode（二維碼）網上預約，令一眾迪士尼「粉絲」期待重開日即將來臨。TOPick正向園方查詢開園的日期。

不過，TOPick記者嘗試透過圖中的QRcode網上預約，不過官方網站仍未有最新開園消息，樂園仍然暫停開放，而度假區酒店可供預訂，而迪欣湖活動中心亦繼續開放。‪香港迪士尼早前指，樂園正加緊準備重開，會繼續密切關注疫情的最新情況，以及有關衞生部門的消息，重開日期及相關詳情，將於稍後公佈。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

迪士尼樂園 主題樂園

最高瀏覽

【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
14:08 2020/05/28
【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
18:12 2020/05/28
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】
11:45 2020/05/28
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】