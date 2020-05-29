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【新冠肺炎】消息：新增至少13宗輸入確診個案　連續15天未有本地感染個案

社會 14:22 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

衞生防護中心及醫管局下午交代最新疫情。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，至今已半月未錄得本地感染個案，惟消息指，今日新增確診個案，屬外地傳入個案，換言之衞生防護中心及醫管局下午有機會召開記者會交代疫情。至今本港感染個案維持於1066宗，另有一宗疑似個案。

計及今日，本港已持續第15天未再錄得本地感染個案，對上一次為5月13日及14日共錄得3宗本地感染個案，涉及梨木樹邨感染群組，至今源頭仍未明。

【新冠肺炎】衞生防護中心正調查一宗海外回流個案　再多一名確診病人出院

【新冠肺炎】嚴重患者用瑞德西韋5天或10天效果無別　許樹昌：可作為用藥長短參考

衞生防護中心提醒市民，為減低感染風險，日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：陳正怡

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 衞生防護中心 疫情

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