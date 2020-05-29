【2020父親節】Häagen-Dazs 3款父親節雪糕蛋糕$399起　早鳥優惠低至85折

▲ Häagen-Dazs今年推出3款全新的父親節限定雪糕蛋糕。（圖片由Häagen-Dazs提供）

6月21日就是父親節了，無論安排了如何與爸爸慶祝父親節，一個特別的蛋糕定能為節日錦上添花。Häagen-Dazs今年推出3款全新的父親節限定雪糕蛋糕，當中一款雪糕蛋糕與《TOY STORY 4》合作，蛋糕造型十分可愛！

第一偶像 港幣$569元

▲ 預設雪糕口味為比利時朱古力。（圖片由Häagen-Dazs提供）

「第一偶像」以鮮黃色搶眼球衣設計，適合一眾好動爸爸。球衣上更掛上No.1的獎牌，寓意爸爸永遠是孩子心中的最佳偶像！

跑車狂熱 港幣$399元(Mini)、港幣$529元(Regular)、港幣$629元(Large)

▲ 預設豐富口感的曲奇呍呢嗱雪糕。（圖片由Häagen-Dazs提供）

「跑車狂熱」則以另一款爸爸愛好跑車作造型，蛋糕外層圍上象徵賽車的黑白格子，內裡預設豐富口感的曲奇呍呢嗱雪糕，熱愛跑車的父親必定一看愛上！

阿德與賓尼 港幣$559元

▲ 預設為曲奇呍呢嗱口味。（圖片由Häagen-Dazs提供）

如果爸爸是迪士尼粉絲，作為子女的自己又像《TOY STORY 4》內趣緻搞怪的阿德與賓尼，可考慮《TOY STORY 4》全新角色「阿德與賓尼」雪糕蛋糕！

蛋糕以阿德與賓尼作為主角，再放上阿德與賓尼的立體造型朱古力，蛋糕外圍綴以粒粒棉花糖，色彩繽紛。

「第一偶像」及「跑車狂熱」推出日期由5月21日至6月30日，而「阿德與賓尼」於5月21日起推出。凡於6月8日或之前預訂「第一偶像」及「跑車狂熱」可享早鳥訂購優惠：

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銷售點：全線Häagen-Dazs™雪糕專門店及網上商店

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責任編輯：王芷瑩