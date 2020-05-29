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休班疑阻貼海報遇襲　兩男被控准保釋候訊

社會 13:14 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

案件今（29日）於九龍城裁判法院再訊。（資料圖片）

休班警員路經黃大仙行人天橋時，疑因阻止他人貼海報而與多名男女起爭執，其中兩名男子涉襲擊該休班警員，同被控1項對他人身體加以嚴重傷害罪，案件今（29日）於九龍城裁判法院再訊。控方指證人於認人手續中未能認出兩名被告，案件押後至7月再訊以作化驗指紋等，原先還押的兩名被告准以保釋候訊。

兩名休班警員涉販毒被捕　警方：非常痛心、調查絕不偏私

兩名被告為報稱電腦技術員的林浩（27歲）及報稱無業的劉偉川（22歲），兩人同被控於2020年5月15日，在黃大仙龍蟠苑龍珊閣外行人天橋，與其他人非法及惡意對休班警員A的身體加以嚴重傷害。
 
案件今再訊時，控方指押後期間已完成認人手續，兩名被告未被認出。控方申請押後案件，以等待指紋及DNA檢驗結果，而由於案件情況有變，並不反對兩被告保釋。案件押後至7月24日再訊，被告准以3,000元保釋候訊，期間不得離港。

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記者：林欣樂

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