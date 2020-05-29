【防疫抗疫基金】洗衣業資助今起接受申請　料惠及1400間洗衣店及洗衣工場

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊各行業，港府推兩輪防疫抗疫基金提供支援，環境局公布洗衣業抗疫資助計劃今(29日)起接受申請，基金已預留約9000萬元撥款，為從事乾濕洗服務行業提供一筆過營運成本資助，預計可惠及約1400間洗衣店及洗衣工場。

環境局稱，受疫情影響，多個行業業務大幅下跌，以至於下游提供支援的洗衣業亦受到打擊，有關行業約3成僱員更為65歲或以上長者，而為關顧受僱於洗衣業長者僱員生計，洗衣業抗疫資助計劃申請者須承諾由接收資助款項起3個月內，維持其65歲或以上員工總人數不減；否則有關已發放的資助將獲追討。

計劃下，合資格申請者須持有有效商業登記證經營乾濕洗業務，或提供相關的門市收發服務，有關業務須在今年5月12日或以前已營業，並在遞交資助申請當天仍然營運。每間合資格的洗衣店及洗衣工場，會按其規模獲發放一次過的資助。

第一類別：申請處所只提供門市收發服務，沒有提供現場乾／濕洗服務，可獲資助1萬元

第二類別：申請處所每日平均用水量少於3.225立方米（相等於每月少於100立方米），可獲資助4萬元

第三類別：申請處所每日平均用水量不少於3.225立方米，但少於32.258立方米（相等於每月不少於100立方米，但少於1 000立方米），可獲資助8萬元

第四類別：申請處所每日平均用水量不少於32.258立方米（相等於每月不少於1 000立方米），或室內樓面面積不少於1 000平方米，可獲資助15萬元

計劃的申請期為今日起至6月12日，業界可於環保署網頁閱覽詳情，合資格者預計最早可於6月底發放資助予首批獲批核的申請。

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責任編輯：陳正怡