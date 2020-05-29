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【日本疫情】解除緊急狀態後東京醫院爆集體感染　至少9人確診新冠肺炎

健康 15:28 2020/05/29

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解除緊急狀態後，東京醫院爆集體感染，至少9人確診新冠肺炎。

日本於周一（25日）宣佈全國解除「緊急狀態令」，惟疫情卻出現反彈，東京都、福岡縣等地均出現確診個案，其中東京小金井市一間醫院於昨（28日）宣佈，包括員工和病人在內，共有9人確診新冠肺炎。

據日本媒體報道，東京小金井市的武藏野中央醫院一名員工於上周四（21日）確診新冠肺炎，其後再多2名護士確診，另有18人出現發燒徵狀，院方安排有症狀的人士接受新冠病毒測試。

相關人士指出，醫院內可能已爆發群聚感染，而院方亦將部分病患轉送至其他醫院。據院方周四（28日）最新公佈指，目前相關確診病例增至9宗，包括4名護士和住院病人，以及5名醫院職員。

另外，福岡縣北九州市截至上周五（22日），已有三周無新增確診病例，但23日至27日共5日期間新增22宗個案，當地政府擔心出現第二波疫情，緊急關閉本周二（26日）才重開的小倉城等43處設施。

據悉，日本政府解除緊急狀態的判斷標準之一，就是最近一周每10萬人口中新增病例少於0.5人，但北九州市近期的數字已升至2.3人，假如情況持續，恐怕會再度進入緊急狀態。

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責任編輯：羅嘉欣

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