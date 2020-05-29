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【致肥陷阱】明太子鱈魚子有何分別?　營養師解構︰多吃魚卵未必會增加膽固醇

休閒 13:36 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

家營營養中心營養師吳瀟娜（Lillian）就指，明太子的營養價值其實很豐富。

明太子與鱈魚子外表相似，究竟兩者有何分別呢？原來明太子與鱈魚子同樣是助惣鱈魚的魚卵，但明太子通常也加有辣味來辟腥，而鱈魚子則是原味。

原條明太子一般可在超市買到，許師傅說要先用刀𠝹開外層薄膜，再用刀背刮出明太子顆粒便可。（資料圖片）

相傳在明治時代，日本人樋口伊都羽到朝鮮半島從事漁業，發現當地漁民會將稱為「明太子」的助惣鱈魚卵棄掉，他覺得非常可惜，於是就想出在魚卵中加入辣椒粉等調味料醃漬，怎料大受歡迎。後來這款美食又傳回日本，一般人會將明太子佐白飯吃，或用來烹調意粉及製成醬料塗多士，成為國民美食。

鱈魚子與明太子外形相似（資料圖片）

家營營養中心營養師吳瀟娜（Lillian）就指，明太子的營養價值其實很豐富。

明太子含有豐富蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命B12、維他命E及其他礦物質，如鋅及磷質。但食用時需留意分量，因為明太子是經過鹽或其他調味料醃製，鈉質相對較高，進食太多會令身體有水腫情況出現。

而坊間亦有人指，吃得魚卵太多會令身體膽固醇偏高。Lillian就解釋︰「實際上人體膽固醇是會有自我調節機制，由食物中所攝取的膽固醇，未必會影響身體膽固醇含量。」

坊間亦有售枝裝的明太子醬，在日式超市較易找到，方便易用。（資料圖片）

她指反而要注意是進食過多飽和及反式脂肪，就會令身體膽固醇偏高。而本身明太子這款食物，其飽和及反式脂肪相對較低，所以不用太擔心會增加身體膽固醇。

香港營養師學會認可營養師吳瀟娜（受訪者提供）

記者：黃依情

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