【減肥大作戰】減肥瘦身都可以食零食　營養師推介低卡零卡啫喱

▲ 澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）分享數款在市面容易買到的健康零食。

一到夏天，又是瘦身Keep Fit時候。減肥期間自然要忍口，但當心癮難當時，其實都可以食零食。澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）分享了數款在市面容易買到的啫喱薯片，其中有部分啫喱更是零卡路里之選，減肥人士不容錯過。

Rosanna近日分享了4款低卡及零卡啫喱，全部在「驚安の殿堂」（DON DON DONKI）有售。除了減肥人士可以食之外，糖尿病患者同樣都食得！

▲ Rosanna推介自然派工房啫喱（各款）及Mannan Life低卡梳打蒟蒻啫喱。（註冊營養師何梓姍Rosanna提供）

除了啫喱，薯片也是不少人喜歡吃的零食。Rosanna就推介了Nestle Fitness高纖低卡焗薯片。這款薯片是全穀物焗薯片，共有蕃茄香草、芝士蒜頭、蜜糖芥末三隻口味。

▲ Nestle Fitness高纖低卡焗薯片都是減肥可以食的零食。（註冊營養師何梓姍Rosanna提供）

每包薯片熱量大約是126、127千卡，相當於約半碗飯的卡路里。而薯片鈉含量不算高，芝士蒜味約相當於1.3份五穀，蕃茄香草及蜜糖芥末口味，就大概是1.4份五穀。糖份比較低，每包約有3點幾克纖維，適合減肥人士及糖尿病人士在餐與餐之間，當小食食用。

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何梓姍（Rosanna），澳洲註冊營養師，Facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia」

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責任編輯：陳昊淋