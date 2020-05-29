【港區國安法】譚耀宗：港人可透過中國人大網反映意見

▲ 全國人大常委譚耀宗（右）指，港人可透過中國人大網反映意見。（陳國峰攝）

全國人大通過設立港區國安法後，人大常委會下月將進一步審議條文。全國人大常委譚耀宗指，港人可透過中國人大網反映意見。

港澳辦主任夏寶龍昨會見港區人大代表團。他們回港後今早引述夏寶龍指，港區國安法針對少數人破壞國家安全的人，絕對不會「以言入罪」，大多數市民不用緊張。

夏寶龍表示，在人大會議上副委員長王晨說明草案時，數次被場內經久不息、熱烈的掌聲打斷，認為此舉充分反映草案獲得14億人民的擁護支持。夏寶龍強調，「港區國安法」針對的是少數人破壞國家安全的人，港人言論自由等權利受《基本法》保障，絕對不會「以言入罪」，大多數市民不用緊張。

全國人大常委譚耀宗表示，最快在下月底的常委會例會上，有機會討論草案內容，細節暫時不清楚，又表示，港人可以透過中國人大網表達意見。不過他亦強調，收集意見後會參考，但不會因為有反對意見就不做。譚耀宗表示，「港區國安法」獲高票通過，常委若不做就是「失職」，又相信中央在做決定時已評估所有情況，屬「掌握之中」。

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記者：林曉君