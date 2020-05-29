涉亮𠝹刀疑襲警遭女警槍擊　無業漢被控轉介區院再訊

▲ 被告周景登乘坐輪椅到庭應訊。（經濟日報記者攝）

中年漢疑於深水埗港鐵站內被截查，其後亮出𠝹刀疑襲擊兩名警員，1名女警期間開槍擊中中年漢，事隔1年多，中年漢被控企圖有意圖而傷人罪，案件今（29日）於九龍城裁判法院提堂。被告今乘坐輪椅出庭應訊，暫時毋須答辯，案件押後至6月7日於區域法院提訊，被告准以保釋候訊。

報稱無業的被告周景登（56歲），被控2項企圖有意圖而傷人罪，控罪指他於2018年11月7日，在深水埗港鐵站大堂一店舖外，分別意圖使1名警員及1名女警身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害兩人。

案件今提堂，控方申請轉介至區域法院提訊，被告暫時毋須答辯。案件將於6月7日到區域法院再訊，被告准以保釋候訊。

據悉，案發時有警員於深水埗港鐵站內截查被告，其後被告涉亮出𠝹刀疑襲擊兩名警員，遭1名女警開槍擊中制服。

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記者：林欣樂