  • 30°C
香港時間 : 2020529日 (五) 14:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉亮𠝹刀疑襲警遭女警槍擊　無業漢被控轉介區院再訊

社會 13:57 2020/05/29

分享：

熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

被告周景登乘坐輪椅到庭應訊。（經濟日報記者攝）

中年漢疑於深水埗港鐵站內被截查，其後亮出𠝹刀疑襲擊兩名警員，1名女警期間開槍擊中中年漢，事隔1年多，中年漢被控企圖有意圖而傷人罪，案件今（29日）於九龍城裁判法院提堂。被告今乘坐輪椅出庭應訊，暫時毋須答辯，案件押後至6月7日於區域法院提訊，被告准以保釋候訊。

報稱無業的被告周景登（56歲），被控2項企圖有意圖而傷人罪，控罪指他於2018年11月7日，在深水埗港鐵站大堂一店舖外，分別意圖使1名警員及1名女警身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害兩人。

案件今提堂，控方申請轉介至區域法院提訊，被告暫時毋須答辯。案件將於6月7日到區域法院再訊，被告准以保釋候訊。

據悉，案發時有警員於深水埗港鐵站內截查被告，其後被告涉亮出𠝹刀疑襲擊兩名警員，遭1名女警開槍擊中制服。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

罪案 傷人襲擊 槍擊

最高瀏覽

【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
14:08 2020/05/28
【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
18:12 2020/05/28
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】
11:45 2020/05/28
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】