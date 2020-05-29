【迷信害人】無知父母誤信飲龜血防新冠肺炎　全家中毒7歲女兒入院5個月大B女枉死

▲ 有無知爸媽誤信飲龜血可預防新冠肺炎，一家人中毒入院，5個月大BB女死亡。

迷信害死人！新冠肺炎疫情全球大流行，疫情雖然放緩但未完全受控，多明尼加共和國有無知爸媽誤信飲龜血可以預防患上新冠肺炎，讓全家人飲龜血，一家人中毒入院，包括7歲女兒，而5個月大的女兒更因而死亡，愛女兒變成害女兒。

據英國《每日郵報》報道，位於加勒比海的多明尼加共和國近來發生一宗不幸的家庭悲劇。多明尼加共和國主要由歐洲人、非洲人及土著組成，當地有多元文化。有一對父母聽信當地女巫之言，以為飲龜血可以預防新冠肺炎病毒，竟然讓全家人，包括7歲及5個月大女兒飲用。

全家飲龜血中毒送院

於本月24日，一名5個月大女嬰被爸媽餵喝龜血中毒，緊急送到科門達多爾市（Comendador）的醫院（Rosa Duarte Hospital）急救，可惜抵達醫院時已死亡。

同樣飲了龜血的父母及7歲女兒亦中毒入醫，親友表示他們現在醫院接受治療，情況穩定。

醫院總監Dahiana Volquez指出，有關事故是人們相信某些飲料具有治療作用，結果卻被奪去性命，目前尚不清楚女嬰一家是否多明尼加共和國當地人，還是來自海地。

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責任編輯︰王俊賢