海洋公園撥款申請仍未表決　邱騰華：再拖下去園方面臨清盤將「長眠」

▲ （陳靜儀攝）

立法會財委會今早召開會議，審議政海洋公園54億元撥款，會議討論近14小時仍未進入表決程序。議員郭家麒質疑申請撥款是為中資銀行「填氹」，提出中止待續；謝偉俊建議由政府出面要求銀行延遲還款期，爭取時間構思去向。商經局長邱騰華表示，過去幾個月園方已提早「冬眠」，再拖下去將成長眠，隨時面臨清盤。

根據商經局向立法會提交的補充文件，海洋公園於過去5年，平均每年投放約2.8億元於保育和教育工作，佔每年營運開支約20.5%；另外，約1.2億元投放在機動遊戲，至於員工開支涉款約6.9億元，佔每年營運開支約50.4%。

公民黨議員郭家麒提出中止待續，認為園方董事局或政府是否要負責都不清楚，又質疑申請撥款是為中資銀行「填氹」；建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓建議政府削減撥款額，不要為園方償還商業貸款，並由政府出面要求銀行延遲還款期，爭取時間構思下一步去向，期間海洋公園暫停營運進入「冬眠期」。

經民聯石禮謙表示，海洋公園是集體回憶值得保留，即使作為地產界代表亦不認同要將所有地方都用作建屋；又指政府投放大量資源於港鐵、迪士尼公園身上，質疑議員為何唯獨對海洋公園如此苛刻。

海洋公園公司董事局副主席劉鳴煒表示，由於爭取不到其他方案，才到立法會申請撥款。

商務及經濟發展局局長邱騰華直言，過去幾個月海洋公園已經提早「冬眠」，再拖下去就會變成長眠，隨時面臨清盤；亦不希望園方周而復始到立法會申請撥款，期望做到開源節流。

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責任編輯：陳正怡