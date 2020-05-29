【走出傷痛】嚴重智障女兒離世單親爸曾現幻聽　帶骨灰外出1年半終學懂放下：女兒令我堅強

▲ 與嚴重智障女兒彥汶相依為命20年，李芝融在女兒離世後曾一度有自殺傾向，現已學會放下重新出發。

「女兒的堅強使我變得堅強。」李芝融與嚴重智障女兒彥汶相依為命20年，即使生活捉襟見肘，亦事事以女兒為先。為照顧終生坐輪椅的愛女，他曾一餐當三餐吃以省開支，甚至辭職領綜援24小時守護，說這是爸爸的基本責任。2018年7月彥汶病逝，他遺憾未見最後一面，一度自責，無法接受噩耗，食不下咽，並出現幻聽；又不時揹其骨灰外出，一圓女兒心願。今年初，他如常往撒灰紀念花園探望女兒時，因旁人一句話，終學懂放下，重新出發。

▲ 李芝融為彥汶奔波20年，經常擔心一覺醒來，女兒隨時走了也不知道。（陳偉能攝）

守護女兒20年 自責不能陪到最後

自女兒出生後，我為人生重新排序，把自己放到最後。重新去想自己需要甚麼，最重要的是甚麼，生存世上是為了甚麼⋯⋯

從女兒彥汶呱呱落地到化為塵土的20年，李芝融一直不離不棄，「陪伴女兒直到最後一刻」是他唯一的心願，也是最大的心願。彥汶自幼經常進出醫院，後來吞嚥及心肺功能衰退，需長期使用呼吸機，並要用胃喉餵食，6歲起入讀嚴重智障人士學校「匡智松嶺三校」。

▲ 女兒每個成長片段，李芝融仍歷歷在目，最難忘是新年時女兒流露的燦爛笑容。（陳偉能攝）

2018年暑假，彥汶中六畢業，即將轉往成人部，入住青山醫院的小欖康復院。李芝融抗拒女兒以病人身分過活，本來計劃7月底離職全天候在家照顧，未料同年7月16日女兒因肺炎離世，他趕不及見愛女最後一面，自責不能陪伴在側。

女兒離世後，他寢食難安，曾出現幻聽，感到有股無形引力把他拉到窗邊。他不敢望向窗戶，也不敢打開窗簾。察覺有抑鬱傾向後，他及時向心理治療師求助，情緒才得以紓緩。

▲ 與女兒訣別後，李芝融曾出現幻聽，需要一年半時間才完全接受到女兒的離開。（陳偉能攝）

女兒離世一年半 終學懂放下

去撒灰紀念花園探望女兒，是李芝融每星期的行程。「有些事答應過她仍未做到」，為了圓願，他帶著彥汶骨灰去坐電車、看電影、吃雪糕、去迪士尼，是女兒生前未曾踏足的地方，未曾嘗試過的事。

你生前未試過的，我會盡量帶你去嘗試，去感受。

▲ 李芝融帶著女兒的骨灰到沙灘，首次一起看日出。（相片由受訪者提供）

旭日初升時，李芝融坐在沙灘抱著骨灰許下承諾，那天父女首次看日出。他說，只要離開住所，女兒就會感到開心、輕鬆。

今年3月，他往撒灰紀念花園探望女兒時，剛好有新來的家屬撒灰，工作人員囑咐對方清明、重陽各來一次就好，好讓親人可以放下這個世界，亦讓自己重新開始。「這句話讓我明白是時候放下，之後差不多兩個月沒再去了。」

永不放棄智障群體 盼有需要的人好好過活

「發生在自己和女兒身上的，也是一種經歷。相信一切有上天的安排，經歷的事愈多，要肩負的也愈多。」一路走來，李芝融不是為女兒而忙，就是為其他殘疾人士、弱勢群體而忙。打從女兒出生後，他就去了解並處理不同群體的需要，日漸成為生活一部分。「不時在想，自己能做些甚麼，令有需要的人過得更好。」

2018年9月，他開始於「關注社會開支聯席」工作，希望改善政策，讓長者、長期病患者、低收入人士等得到相應照顧。他說，自己所經歷的艱難與其他群體不同，親身接觸、體驗後，感覺震撼。

▲ 彥汶生前要靠別人送手提式製氧機，惟離世前2個月，仍未能更換已損壞的輪椅。（陳偉能攝）

女兒離世後，李芝融仍不忘嚴重智障孩子的需要，無論工作多忙，也會抽時間探望，帶他們去玩。有次到訪女兒的學校，一位男孩甫見他，即興奮地跑來拉他的背囊，表示想李芝融帶他逛街。

雖然他們會鬧情緒，但與他們相處是最舒服的，那份純真在別的地方找不到，能讓我很自然地放鬆下來。我自己的根在那裡，無論如何也不會放棄這個（智障人士）群體，一定會繼續探望他們。

昔日以女兒為中心的李芝融已走出傷痛，現希望為社會大眾謀福祉。目前他的心願是，與其他國家殘疾、長期病患者的家長交流，了解當地相關服務組織的運作，盼藉此改善本港患者的生活。

▲ 照顧女兒一點也不容易，但李芝融欣然面對，更說女兒的堅強令他變堅強，為他創造新生。（陳偉能攝）

爸爸：女兒的人生為我創造新生

對彥汶來說，出遠門是件奢侈事，她生前從未離開香港。李爸爸希望，終有一天能帶其骨灰去日本，看看當地為殘疾人士提供的康復服務，也就是她生前從未感受過的生活。

彥汶雖天生殘疾，不懂言語，但在李爸爸心中卻是個「很堅強、很乖、很樂天、很懂別人感受及活潑的女兒。」她的出現，改變了李芝融的人生。

她的堅強也使我變得堅強，她的情感接收與表達能力很強，讓我知道即使不會開口叫「爸爸」，也清楚知道我是她「爸爸」，是最親近，最特別的人。 她的人生為我創造了新生，也為我開了一條從未想過要走的路 。她的故事也會不斷鼓勵其他人，成為別人的動力。

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記者：黃泳欣