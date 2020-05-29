【優惠情報】IKEA九龍灣10周年推限量福袋　$138捧走10件貨品

▲ IKEA宜家家居為慶祝九龍灣分店開業10周年，由5月28日至6月18日起推出一連串限定優惠及活動。（圖片來源：宜家家居提供）

IKEA宜家家居為慶祝九龍灣分店開業10周年，由5月28日至6月18日起推出一連串限定優惠及活動，多款家品及家具都以優惠價發售，亦有4款價值$138及$288的福袋可供選購，每款均含十件貨品！購物以外，家長也可以攜同小朋友到場跟IKEA吉祥物小熊及小豬合照，只要將照片分享到社交平台，即可到三樓的美食站獲取小食一份！。

10周年超值限量福袋

為慶祝九龍灣分店開業10周年，IKEA將於6月11至18日推出4款價值$138（產品總值高達$358）及$288（產品總值高達$768）的福袋，每款均含十件超值貨品，部分價值$138的福袋内含原價$99.9的舒適枕頭；部分價值$288的則含原價$379的和暖被及原價$179.9的被套枕袋套裝。4款福袋限售400個，售完即止。

▲ 價值$288的福袋（圖片來源：宜家家居提供）

家品及家具優惠

IKEA亦會分兩階段推出家具及家品優惠。第一階段在6月4日至10日期間開展，BRUSALI三格鞋櫃將以優惠價$499發售（原價$799）；第二階段緊接由6月11至18日，期間STOCKHOLM2017手製平織地氈只售$1,390（原價$2,390）。

與吉祥物合照即可獲贈小食

除了購物優惠，IKEA也舉辦了豐富的活動供一家大小參與。在6月13和14日，家長只要帶同小朋友到九龍灣分店跟IKEA吉祥物小熊及小豬合照，並將照片分享到個人Facebook或Instagram，即可於3樓美食站換領小食一份。

▲ IKEA吉祥物小熊及小豬。（圖片來源：宜家家居提供）

另外，每位在6月4至15日期間到訪九龍灣分店的顧客，均可獲遊戲卡一張。只要在店内不同位置集齊6個印章，即日内可到3樓美食站換領爆谷一份。

▲ 每位在6月4至15日期間到訪的顧客，均可獲遊戲卡一張。(圖片來源：宜家家居提供）

多項美食優惠

美食優惠方面，只需$83便可品嘗穀飼西冷牛扒和蒜香牛油燒大蝦伴香辣薯角（配燒汁）；此外，曾創下「單日售出1,000杯」紀錄的榴蓮新地筒將伴隨開業10周年活動歸來，萬勿錯過。

▲ 只需$83便可嘗盡穀飼西冷牛扒和蒜香牛油燒大蝦。（圖片來源：宜家家居提供）

活動資訊

IKEA宜家家居（九龍灣分店）

舉辦日期: 5月28日至6日18日

地址：九龍灣宏照道38號Mega Box四樓

營業時間：12:00nn-9:00pm、餐廳及咖啡室11:30am-8:30pm

查詢：3125 0888/ https://bit.ly/2B7yaOw

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責任編輯：王俊賢