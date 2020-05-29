競委會今年擬就首宗涉濫用市場權勢案提訴訟　陳家殷促擴大競委會市場研究搜證權力

▲ 陳家殷今日（29日）首度以競委會主席身份會見傳媒。（陳靜儀攝）

競爭事務委會（競委會）前主席胡紅玉於4月30日卸任，由前消委會副主席兼大律師陳家殷接任，5月1日起履新，為期兩年。陳家殷指，競委會有信心今年內將就首宗涉嫌濫用市場權勢行為的案件展開法律程序；又期望政府可擴大競委會在進行市場研究時的搜證權力。

首任競委會主席胡紅玉指任內曾感壓力 盼港府增集體訴訟權

陳家殷今日（29日）首度以競委會主席身份會見傳媒，對獲政府委任為新任主席感到榮幸，並衷心感激前主席胡紅玉及卸任委員用很多時間及心機，努力建立團隊，定下基礎，令競委會在國際上成為被認可及尊重的機構。他讚揚競委會擁有優秀的管理層和專業團隊，相信在個人任期內或之後，競委會於推動政策等各方面都可以繼續做得更好。

陳家殷透露，競委會今年內將首次就一宗涉嫌違反《競爭條例》「第二行為守則」（禁止業務實體濫用市場權勢行為）的案件，提交到競爭事務審裁處以展開法律程序，認為將會是重要的里程碑，惟現階段未能透露涉及的行業及詳情，但當中牽涉的企業不多。

競委會修訂合謀行為寬待政策即日生效 鼓勵更多公司及個人舉報

他解釋，當調查涉及「第二行為守則」的案件時，除了由律師團隊搜集證據外，亦需邀請經濟學家分析當中是否有合理理由相信企業涉嫌違反競爭行為，海外例子亦花上數年時間進行調查，故競委會在調查有關案件的需時亦會較長。

▲ 競委會新任主席陳家殷期望，政府可擴大競委會在進行市場研究時的投集證據權力。（陳靜儀攝）

對於本港油價持續高企問題，陳家殷表示，留意及理解有關情況對駕駛者的負擔，令他們感沮喪，但認為單憑油價的數字，未必有足夠證據證明油公司有合謀定價之嫌，要從不同角度跟進可疑之處，例如油公司雙方的溝通內容。

他表明，希望政府可在《競爭條例》下，賦予競委會於進行市場研究時搜集證據的權力，建議政府參考歐盟，容許政府部門轉介或以其他方式，讓競委會取得資料，再展開反競爭行為的調查，繼而作出執法或提出意見。他強調會方持開放態度與政府磋商，但不認為因未修例做不到更多市場研究，競委會目前已正進行有關樓宇維修的市場研究，不過現時權力未有大變化下，競委會短期內不會進行與車用燃油有關的研究工作。

陳家殷續稱，《競爭條例》實施以來，競委會已就6宗涉及違反競爭法的案件提出訴訟，當中兩宗法庭已作出判決，為社會樹立案例及反競爭行為原則，不認為競委會是「無牙老虎」，強調會認真及嚴肅留意市場情況，如有證據會毫不懷疑採取適當的執法行動。

陳家殷為執業大律師，2016年5月起擔任競委會委員，去年獲委任為競委會執法委員會主席，亦曾出任多個公共諮詢及法定組織成員，包括消委會副主席，現任保險業監管局非執行董事及城市規劃上訴委員會副主席等。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩