【疫境奇葩】JC Shop憑沙士經驗訂定疫巿銷售策略　主攻網購營業額止跌回升6成【有片】

▲ JC Shop創辦人之一的Francis表示，全靠17年前沙士的經驗，讓他們懂得在產品上作出配合，銷量止跌回升。

一場肺炎疫情對零售業造成極大衝擊，陪伴著許多香港kidults（意指童心未泯的成年人）成長的JC Shop則迎難而上，疫境下力保生意額不失，更不裁員不減薪。創辦人之一的Francis表示全靠17年前沙士的經驗，讓他們懂得在產品上作出配合，此外，他認為最重要是無忘初心，堅持繼續製造歡樂給香港人。

▲ 疫情下JC Shop沒有裁員、沒有削減工資亦沒有要求員工放無薪假，老闆們希望跟員工一同共渡時艱。（黃建輝攝）

已經步入中年的各位，是否還記得他媽哥池、瘦身騎馬機、電子狗、唱K神器？在香港已經開業23年的JC Shop，以專門售賣日本的潮流及科技產品起家，多年來在本港帶起過不少熱潮，以上所數的經典電玩都可說是由JC Shop引入本港。

▲ 除了殺菌產品，女士們亦會因為長時期戴口罩令皮膚起粒粒或敏感，JC Shop的美容產品銷售在此段時間亦急升。（黃建輝攝）

JC Shop由莊氏兄弟所創立，大哥Francis表示當初開店的初衷就是因為「貪玩」二字。

開第一間JC Shop是1997年，原因是自己都喜歡玩這類產品，記得讀書的時候在校內有一個態度囂張的肥仔，情境就如卡通片的劇情一樣，他經常帶不同的玩具回來炫耀，我們當然渴望擁有，但在香港根本無法找到，後來知道是他爸爸到日本公幹時所買。長大後我們就想辦法做這門生意，希望能夠跟日本同步在香港發售這些產品。

▲ 肺炎疫情爆發初期，市民紛紛搶購這類便攜負離子空氣淨化機，Francis表示幸好店舖向來都有此類產品出售，才可應付客人需求。（$719-$1,280）（黃建輝攝）

▲ Francis表示以沙士的經驗所得，到了疫症的中期，這一類在家中使用的抗菌除臭噴霧就最受歡迎。（$84-$99）（黃建輝攝）

後來，Francis認識了一班日本朋友，並由日本朋友帶著他到當地潮物店四處考察。問題是如何能夠進入日本人的圈子成為合作黟伴？Francis說︰

日本是個比較保守國家，一定要先信任你和你建立關係，香港人性格慢一秒都不能接受，但以此態度跟他們相處是完全不行，所以我學到了跟他們合作要有耐性。此外，跟日本人做生意最重要是誠信，我們經常說笑，指日本人幾乎是不需要合約，他跟你口頭所說的已成了合約的基本原則，因此信任是非常緊要。

JC Shop由西環一個只有30呎的舖位開始經營，最高峰時期大約有6至7間分店，現時則有4間，並著力發展網上銷售。對於今次疫情，Francis這樣形容︰

今次我們會比喻為哈雷彗星，幾百年先出現一次的事，影響非常之大，上年政治運動跟現在對比，這次是很嚴重。

▲ Advance臭氧UV殺菌消毐盒可讓放入個人隨身物品，透過紫外線達殺菌功效。（$799）（黃建輝攝）

幸運的是，17年前沙士的經驗，讓他們在肺炎疫情下懂得在產品上作出配合，他解釋︰

我們會分沙士的前期、中期和後期，賣的產品都會不同。前期基本上是淨化機、潔手液一類產品；到中期開始，大家除了保護自己之外，會保護家裏的東西，可噴衫及噴於寵物身上的噴霧或清潔劑就會好賣；到後期就會是空氣淨化產品，約維持半年至9個月時間。我們的生意在頭一星期跌了少許，之後已經有增長，網上生意額大概升了5成至6成，這個升幅算是很不錯。

疫情下JC Shop沒有裁員、沒有削減工資亦沒有要求員工放無薪假，Francis稱這是他們的原則及堅持，整個團隊已經合作了多年，只要JC Shop的業務能夠保持，他們都不希望這樣做。

▲ Francis謂不論在順境的時候或現時大家都憂慮疫情的環境下，他都堅持為大家製造歡樂，令生活有趣亦是他的做人宗旨。（黃建輝攝）

除此之外，毋忘初心也非常重要，他說︰

我和弟弟至今都沒變，跟一班kidults一樣是不長大的小朋友，因為貪玩是經營這生意的一個動力，我們要保持這個心態。

正如JC Shop的口號「We make life interesting」，Francis謂不論在順境的時候或現時大家都憂慮疫情的環境下，他都堅持為大家製造歡樂︰

令生活有趣，這可能是我們自己做人都要去堅持的事。

地址︰灣仔皇后大道東200號利東街地下G08號舖（2111 0090）

記者︰陳日言