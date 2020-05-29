患性病補習教師性侵14歲男生囚4年　官斥不使用安全套極度自私

▲ （經濟日報資料圖片）

患有性病的男私人補習教師前年於網上結識14歲男生後，藉詞免費為學生提供按摩服務而相約男生上門，期間強行與男生肛交，並偷拍短片上戴網上，男補習教師早前承認與16歲以下男子作出同性肛交及發佈兒童色情物品等3罪，今（29日）於等法高院被判囚4年。法官判刑時斥責被告明知患性病卻不使用安全套，行為極度自私。

被告張柏麟（33歲）早前承認2項與16歲以下男子作出同性肛交罪及1項發佈兒童色情物品罪。法官引述心理報告指，被告承認為了性興奮而拒絕使用安全套，亦承認將涉案片段上載到網上是為了增加自己的吸引力和爭取認同，從而增加結識性伴侶的機會。被告於報告中反指男童主動邀約見面，心理專家指被告合理化自己的行為，對男童沒有同理心。

法官判刑時指，被告知悉男童的年齡後仍與其肛交，雖然屬雙方同意下進行，但過程粗暴，被告更明知自己染有性病仍拒絕使用安全套，可幸男童並沒受感染，但被告行為極度自私，而將照片上載到網上，對男童造成的傷害和陰功更大。法官經考慮後，決定就3項控罪判以被告入獄4年。

案情指，被告於2018年7月底透過Instagram帳戶「M2M Massage」結識當時僅14歲的男童後，主動提議向男童提供免費按摩服務，期間被告與男童進行肛交。事後，事主再要求被告為他按摩，兩人再次進行肛交。在兩次見面期間，被告均偷偷拍下事主私處等的照片，後來男童獲朋友告知，指在網上看到其裸照。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝