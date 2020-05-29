【疫情減壓】NHK網上頻道WORLD-JAPAN 免費任睇逾20套繁中字幕旅遊飲食文化節目【內附連結】
新冠肺炎近日雖有緩和之勢，但海外疫情依然嚴峻，港人短期內亦未必能外遊。想一解「想飛不能飛」之苦？或可煲煲外地旅遊及飲食節目，讓眼睛先出走。日本國營電視台NHK（日本放送協會）WORLD-JAPAN頻道，便將節目上載網上，讓外國人免費收看，食買玩一應俱全，部分更附設繁體中文字幕，哈日族不容錯過。
日本放送協會旗下的國際頻道NHK WORLD-JAPAN，主要播放與日本有關的英語節目，包括新聞時事、旅遊、飲食、流行文化、體育、醫療及日語教學等，近年還增設了免費網上播放平台及手機應用程式，讓不諳日語的外國人也能從多元化的節目中，體驗及接觸各方面的日本文化。
網上平台主要分為4大區域，有新聞、點播、直播與節目，以及學習日語。而在點播區中就收藏不少精采的生活資訊節目，如旅遊、飲食及流行文化等，當中有逾20個節目更提供繁體中文字幕，對於喜歡收看日本電視節目的人來說可說是一大喜訊。
旅遊系列︰
《#TOKYO》
喜歡遊東京或是因疫情而患上「思鄉病」的朋友，共31集的《#TOKYO》非常適合你。每集僅15分鐘的節目，會根據豐富經驗的旅行者，在人氣社交媒體上的帖文，帶你走遍東京每個角落，如原宿、谷根千、御茶之水及世田谷綫，深入感受這城市。
《列車暢遊》（Train Cruise）
不少人愛坐鐵道遊日本，輕輕鬆鬆之餘，又可飽覽沿途優美風光。而日本的鐵道以縱橫東西南北聞名全球，系列合共有8集，會帶大家坐上三陸綫、津輕鐵道、五能線、浜風號及Super Hakuto電車等，遊訪鮮為人知的秘境。
《享受愉快的旅程》（Have A Nice Stay!）
到歷史悠久及古色古香的傳統旅館投宿，相信亦是港人遊日本的指定動作。每集15分鐘的節目，會介紹在各縣日式旅館中體驗到的傳統服務及招待，如岡山縣倉敷市、群馬縣草津溫泉、福島縣會津若松的東山溫泉等，從而體驗當地獨特的魅力。
飲食系列︰
《東京吃貨之旅》（Trails to Oishii Tokyo）
每集10分鐘的節目會以一款日本盛產的新鮮食材為主題，包括味噌、麩、蒟蒻及吞拿魚等，由食材的產地、生產方法、過程及製成的美食等，逐步探索背後的秘密。
《便當世博》（Bento Expo）
廚師兼烹飪顧問Marc Matsumoto及便當製作者Maki Ogawa，於每集15分鐘的節目內教大家炮製特色便當，分享詳細製作步驟、美味小貼士及秘訣，並示範日本不同名物的製作方法。
文化系列︰
《宮崎駿︰十載同行》（10 Years with Hayao Miyazaki）
這部由NHK獨家拍攝的4集紀錄片，貼身記錄了日本傳奇動畫電影大師宮崎駿10年的創作動畫過程。片中的宮崎駿是位充滿熱情的工匠，就算年事已高也堅定克服棘手問題，亦與兒子宮崎吾朗在創作中展開激烈對峙。
NHK WORLD-JAPAN
網址︰www3.nhk.or.jp/nhkworld/zt/ondemand/video/
記者︰黃依情