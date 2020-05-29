【疫情減壓】NHK網上頻道WORLD-JAPAN　免費任睇逾20套繁中字幕旅遊飲食文化節目【內附連結】

▲ 這集主角是壽司之王吞拿魚，美食探訪員會親臨日本最大的水產市場豐洲市場，一睹吞拿魚拍賣盛況，以及到訪捕獲量之冠的勝浦漁港。（影片截圖）

新冠肺炎近日雖有緩和之勢，但海外疫情依然嚴峻，港人短期內亦未必能外遊。想一解「想飛不能飛」之苦？或可煲煲外地旅遊及飲食節目，讓眼睛先出走。日本國營電視台NHK（日本放送協會）WORLD-JAPAN頻道，便將節目上載網上，讓外國人免費收看，食買玩一應俱全，部分更附設繁體中文字幕，哈日族不容錯過。

▲ NHK WORLD-JAPAN頻道支援約20種語言，部分節目更有繁體中文字幕。（網頁截圖）

日本放送協會旗下的國際頻道NHK WORLD-JAPAN，主要播放與日本有關的英語節目，包括新聞時事、旅遊、飲食、流行文化、體育、醫療及日語教學等，近年還增設了免費網上播放平台及手機應用程式，讓不諳日語的外國人也能從多元化的節目中，體驗及接觸各方面的日本文化。

網上平台主要分為4大區域，有新聞、點播、直播與節目，以及學習日語。而在點播區中就收藏不少精采的生活資訊節目，如旅遊、飲食及流行文化等，當中有逾20個節目更提供繁體中文字幕，對於喜歡收看日本電視節目的人來說可說是一大喜訊。

旅遊系列︰

▲ 跟《#TOKYO》來一場虛擬旅行，獲得東京最潮最新旅遊資訊。（影片截圖）

《#TOKYO》

喜歡遊東京或是因疫情而患上「思鄉病」的朋友，共31集的《#TOKYO》非常適合你。每集僅15分鐘的節目，會根據豐富經驗的旅行者，在人氣社交媒體上的帖文，帶你走遍東京每個角落，如原宿、谷根千、御茶之水及世田谷綫，深入感受這城市。

▲ 每集44分鐘的列車之旅，會由北走至南，遊覽當地不同名勝景點。（影片截圖）

《列車暢遊》（Train Cruise）

不少人愛坐鐵道遊日本，輕輕鬆鬆之餘，又可飽覽沿途優美風光。而日本的鐵道以縱橫東西南北聞名全球，系列合共有8集，會帶大家坐上三陸綫、津輕鐵道、五能線、浜風號及Super Hakuto電車等，遊訪鮮為人知的秘境。

▲ 其中一集會造訪草津溫泉湯畑源頭附近的一座文化遺產，以及旅館老闆娘的熱情待客之道。（影片截圖）

《享受愉快的旅程》（Have A Nice Stay!）

到歷史悠久及古色古香的傳統旅館投宿，相信亦是港人遊日本的指定動作。每集15分鐘的節目，會介紹在各縣日式旅館中體驗到的傳統服務及招待，如岡山縣倉敷市、群馬縣草津溫泉、福島縣會津若松的東山溫泉等，從而體驗當地獨特的魅力。

飲食系列︰

▲ 這集主角是壽司之王吞拿魚，美食探訪員會親臨日本最大的水產市場豐洲市場，一睹吞拿魚拍賣盛況，以及到訪捕獲量之冠的勝浦漁港。（影片截圖）

《東京吃貨之旅》（Trails to Oishii Tokyo）

每集10分鐘的節目會以一款日本盛產的新鮮食材為主題，包括味噌、麩、蒟蒻及吞拿魚等，由食材的產地、生產方法、過程及製成的美食等，逐步探索背後的秘密。

▲ Maki及Marc會教大家製作如手羽先、天婦羅炸蝦飯糰及角煮等日式傳統美食。（影片截圖）

《便當世博》（Bento Expo）

廚師兼烹飪顧問Marc Matsumoto及便當製作者Maki Ogawa，於每集15分鐘的節目內教大家炮製特色便當，分享詳細製作步驟、美味小貼士及秘訣，並示範日本不同名物的製作方法。

文化系列︰

▲ 宮崎駿鮮有地准許電視台貼身拍攝他10年的創作心路歷程，宮崎駿粉絲必定要收看。（影片截圖）

《宮崎駿︰十載同行》（10 Years with Hayao Miyazaki）

這部由NHK獨家拍攝的4集紀錄片，貼身記錄了日本傳奇動畫電影大師宮崎駿10年的創作動畫過程。片中的宮崎駿是位充滿熱情的工匠，就算年事已高也堅定克服棘手問題，亦與兒子宮崎吾朗在創作中展開激烈對峙。

NHK WORLD-JAPAN

網址︰www3.nhk.or.jp/nhkworld/zt/ondemand/video/

記者︰黃依情