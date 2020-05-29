【港區國安法】中產查詢移民「爆升」　移民顧問：台灣、愛爾蘭、葡萄牙最受歡迎

▲ ▲ 人大會議昨高票通過港區國安法，有移民顧問表示近日查詢數字急升。（資料圖片）

人大會議昨高票通過港區國安法，港人移民再次成為熱門話題。有移民顧問表示，近日查詢數字急升，英語國家、台灣等都是熱門考慮，有港人已部署先將資金調離，以盡早離開，也有位居管理層的港人，表明不論資金條件，只要是英語國家就可接受。

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美聯移民顧問總監黃秀穎指出，去年反修例社會運動發生後，不少港人萌生移民的念頭，一直抱持觀望態度，港區國安法則是導火綫，加速他們的行動。她指，2至3月平均每月有50宗查詢，但最近查詢「爆升」，過去5日共錄得200宗移民查詢，累積全月暫錄350宗，預期5月有機會突破450宗查詢，估計將超越去年10月全月400宗查詢的歷史高位。她又強調，市民暫時只是查詢階段，付諸行動的數字暫未見即時急升。

黃指出，台灣仍是港人移民熱門選擇，本月移民台灣的查詢數字佔總數約4成，主要因生活成本相對低。而今年首4個月移民台灣的申請數字約2,383宗，較去年同期的948宗升1.5倍。

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愛爾蘭和葡萄牙亦較多人查詢，愛爾蘭以家長客戶為主，多數希望為子女將來籌劃，讓子女繼續享受英式教育，作為未來就讀英國大學的跳板，而家長則可在港繼續拼搏；葡萄牙則因投資移民門檻相對低，要求申請者於當地購買35萬元或以上房產，對於鐘情磚頭市場的港人而言亦相當吸引。

此外，有港人亦查詢移民冰島、捷克等國的方法，但黃稱這些多數屬浪漫化想像，非成熟的移民國家，未必適合港人。

胡康邦移民顧問公司首席移民顧問胡康邦表示，查詢移民的情況較日常急增4至5倍、成功簽約的個客戶有約3成增長，不少客人明言是憂慮本港近日的政治局勢而部署移民，多數人要求移民澳洲及加拿大等傳統熱門地點。他解釋，這些熱門國家最快都需要兩個月過程，但即使「個人本身不能即時離開香港」，但有客人已部署先將資金調離本港，務求盡早離開。

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環凱移民顧問有限公司移民項目總監周凱婷表示，最近接獲的查詢比以往多50至60宗，包括「有學歷、有資金、管理層」的客戶表明，不論資金條件，只要是英語系國家即可進行移民程序，一些相對較冷門的國家如馬來西亞、土耳其亦有客戶考慮。不過，她認為這次與1997年香港回歸前的移民潮相比，港人今次移民較清楚知道移民原因及條件，並非盲目移民。

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記者：黎煥成、徐紹軒、蘇文軒