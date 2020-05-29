【港區國安法】小學教師續領BNO望移民　準備一技傍身英國發展

▲ 有最近續領BNO的港人坦言，即使英國提供居英權，移民與否都要考慮工作前景等因素。（資料圖片）

本港有逾300萬人具資格持BNO護照，近期有關英國給予BNO身份居英權的消息甚囂塵上，有最近續領BNO的港人坦言，即使英國提供居英權，但是否移民都要有考慮工作前景等因素。

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小學教師李先生兩周前申請續領BNO，原本只為多一本證件「傍身」，方便日後移民；但他指，移民要考慮相關因素，「都要諗喺當地點生活，唔可以成為人哋負累」，例如在英國要成為音樂科老師，所需學歷、造詣較高，加上語言和文化問題，令他認為在當地可做回老本行的門檻較高，因此最近都積極「考牌」，希望習得一技之長以便在外地生存。

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文員黃小姐在今年1月也已申請續領BNO，希望「買個保障」，及以BNO身份要求英國對香港情況發聲。不過，她認為英國因脫歐「自己都未顧得掂」，對於平權期望不大，即使移民也會首選台灣，因費用較低，也不會離開堅持留港的母親太遠。

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記者：徐紹軒、蘇文軒