要求政府承認同性伴侶海外婚姻　岑子杰申司法覆核今開審

▲ 岑子杰今到高等法院出席聆訊。（經濟日報記者攝）

彩虹行動成員、沙田區議員岑子杰，於2018年就爭取本港政府承認同性伴侶於海外的婚姻而入稟提出司法覆核，案件今於高等法院開審。岑一方陳詞指，在過去多宗同性平權的案件中，律政司一方都未能提出證據，使有關差別待遇合理化，質疑若法庭不頒下一般性裁決，要同性戀者逐次提出覆核，做法不公平。

代表岑子杰的資深大律師潘熙今陳詞時指，岑於2013年與同性伴侶於紐約結婚，兩人合法結婚，卻由於婚姻不獲香港法例所承認，而未能享有異性伴侶所享有的同樣福利與權利。根據案例，政府要對同性伴侶施以差別待遇時，需提供足夠理據合理化有關差別，否則就違反《基本法》25條所保障的法律面前人人平等的權利。

潘又指，岑主要要求法庭頒令，承認於外國註冊的同性伴侶於本港亦享有合法的關係，但法官質疑申請人要求一般性的裁決，會使法庭未能按個別案件的情況作深入考慮。法官舉例指，若法庭裁定申請人勝訴並頒下一般性裁決，日後若有新界原居民與同性伴侶在海外註冊後領養了兒子，是否又可以將丁屋讓兒子繼承？申請人一方回應是。

潘指出，在過去多宗涉及同性伴侶平權的案件中，律政司一方均未能提出證據，使有關差別待遇合理化，若要同性戀者逐次上庭提出覆核100次或200次，此舉亦對他們不公平。

潘續指，政府現有政策未能在公眾利益和個人權利之間取得平衡，質疑為何要維護傳統婚姻和家庭觀念，就要剝削同性戀者的權利？承認同性婚姻又如何影響傳統異性婚姻觀念？法官質疑，政府不少福利均以家庭或配偶為申請單位，例如綜援和公屋等，若政府承認同性伴侶的海外婚姻，則會容許更多人瓜分資源，或會削弱對傳統異性婚姻及家庭保障。

潘回應指現時未有證據證明一旦同性伴侶獲得有關福利，將會大大影響異性伴侶的福利，而且香港是一個富裕的城市。案件下午續審。

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記者：楊詠渝