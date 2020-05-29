【輝哥為食遊III】從副廣播處長到出任節目主持非為知名度　吳錫輝：只想完成一個心願

▲ 《輝哥為食遊III》首集已經啟播，由前香港電台副廣播處長，到退休後成為節目主持，輝哥坦言只為一個心願。

《輝哥為食遊III》首播後翌日，吳錫輝（Raymond）笑言，走到街上已有人問他哪裏吃節目中介紹的泥鯭肉丸粥、越南麵包，他樂見觀眾的反應，當然有問必答。

由前香港電台副廣播處長，到退休後成為節目主持，輝哥坦言，跳到幕前並非想取得更高知名度，而是想完成一個心願。因何變得「為食」？那就要由一碗粥講起。

吳錫輝監製及主持的《輝哥為食遊》系列，2018年、2019年的兩輯節目，均是帶大家到內地珠三角飲食，但第3輯就把焦點帶回香港，13集節目聚焦37間本地食肆，當中包括數十年歷史的老字號、港式西餐廳及私房菜等。

輝哥說︰「去年10月尾時，我和TVB李寶安（現為電視廣播有限公司副主席）聚頭，他提議第3輯的方向是香港飲食業如何在低潮中奮發自強。」

▲ 輝哥說他跟李璧琦合作主持的《輝哥為食遊III》，不單止關乎美食，也着重美食背後的人情味。（TVB提供）

撐小店兼顧美食與人情

輝哥說今次節目主題就是「撐小店」，某程度上，是他於2013年和Now TV合作《輝哥的饌賞》的延續。其實早在《輝哥的饌賞》年代，輝哥已希望藉著和食肆老闆、廚師談經營，帶出本地飲食文化，以及背後港人自強不息的精神。來到《輝哥為食遊III》，他做節目仍堅持着美味和人情味兩大元素。

現在香港的飲食市道，比我們預期更差，所以，無論大家喜歡看店主的勵志故事又好，喜歡美味食物又好，總之這個節目吸引到大家睇就得了。

奈何每集節目只得短短22分鐘，如何不顧此失彼極考製作人功力。輝哥也希望每集有較重的人情故事，他結論是︰「對我來說，捉到鹿，你唔畀我脫角，就嘥鬼咗。」

70年代，吳錫輝在港大主修英國文學及繙譯，1974年加入港台擔任《青春交響曲》的監製，由紅DJ至晉升管理層；2006年退休，當時更位至副廣播處長。事業非凡，但他選擇在55歲盛年退休，太太鄧藹霖就曾在報章專欄表示支持丈夫決定，皆因他「仍有足夠精神和狀態發展事業第二春」。

▲ 吳錫輝曾在港台工作30多年，於06年退休，當時其職位是香港電台副廣播處長。（經濟日報資料圖片）

心願弘揚飲食文化

事實是吳錫輝退休後並沒有閒著，曾在大學教書，2013年開始更與不同電視平台合作，主持過海外升學及教育節目，飲食文化及訪談節目尤其長拍長有。因此，以前身為港台高層的Raymond，就變成近年形象較親切的「輝哥」。他笑言︰

做節目我是幾開心的，因為有細藝。這對退休人士來說很重要，總好過呆坐喺屋企。

輝哥認為做飲食節目可以千變萬化，要他訪問著名西廚絕對沒有問題，但懷舊粵菜，始終是他由小到大的心頭好，而他和食物的緣份，就可以由吃粥說起。

清貧童年促成對美食好奇

現年69歲的輝哥，童年在上環三角碼頭附近成長，其父親當年管理一間客棧，很少在家，母親則負責照顧5名孩子（輝哥有兩個哥哥及兩個姊姊，他排行最小）。他笑說︰「我爸爸是潮州人、媽媽是順德人，鍾意食粥已在我的DNA入面。順德人很少不識煮幾味的，媽媽卻是一個例外，而我細個經常食粥，主要是因為窮。」

他續稱︰「一杯米煲不到6碗飯，卻可以煲6碗粥。媽媽叫我用兩毫子出去買鹹菜、豆乾、花生、黑豆回家伴粥，我們一家六口，十餐有八餐都是這樣吃，頂了好幾年。」童年時在巷仔的沙嗲牛河香味，他一世難忘。他笑說：

就是因為童年冇食過嘢，所以長大賺到錢便經常四出搵嘢食，就係咁簡單！

▲ 輝哥一家在倫敦生活了3年，經常四出尋找星級食府。圖為他跟太太鄧藹霖及在英國工作的大仔Conrad，在皇朝品嚐焗蘇格蘭龍蝦。（被訪者提供）

嘴饞的他，由讀大學到在港台任職時，經常結伴去尋覓美食，因而被好友曾智華冠以「尖嘴輝」美譽。

他記得80年代在雪園嘗過粉皮大魚頭後，試過回家自己學做，不過始終因為工作太忙，下廚機會不多。就是陪伴英國大學讀法律的兒子於倫敦生活的3年（2015年至2018年），在家的下廚重任都交給太太。至於他本人最拿手的，就是炮製人人讚好味的龍躉生滾粥。

▲ 輝哥說二子Eugene同樣愛飲食，也享受下廚，而兒子的飲食口味也較為健康。（被訪者提供）

以美食品評人自居的輝哥笑言︰

我們一家四口，現在兩個仔和老婆煮嘢都叻過我，我只是煲湯、煲粥叻而已。

他手機內家人合照，都是圍繞飲飲食食。他坦言，美食一直是維繫一家四口感情的重要元素。

作為大受老友記歡迎的飲食節目主持，輝哥強調自己不特別喜歡出鏡，也不追求名氣。「由我出道至今，都是因為工作需要，才有人識我，我從來沒有因為追求知名度而做某一份工作。做節目，我只想fulfill mission，希望自己present到最好。我喜歡用不同角度去present food culture programme，這是我的心願。」

▲ 輝哥笑言小四開始獨自坐電車上學放學，饞嘴的他經常在車上吃朱古力，蛀牙也是因此而起。（湯炳強攝）

早餐只吃粥或飲湯

吳錫輝吃盡人間美食，所以他平日在家也傾向吃得較清淡，他半帶幽默說︰「我早餐只會吃粥或者飲湯，這是法例規定，我自己訂立的法例。」

他稱以前返工習慣晨早飲咖啡，退休後，他就喜歡吃粥或者飲湯。「如日前便煲了青紅蘿蔔粟米豬踭湯，再加些淡菜。」他說背後沒有甚麼理論，純稡是個人喜好。

「當然，我也知道食粥容易令血糖飆升，所以都有聽從醫生建議吃少些粥和飯，減少澱粉質吸收。」

至於輝哥經常呼朋喚友聚餐，除了因為喜歡熱鬧，也另有原因。「我其實食量好細，所以無可能一個人去食，會好浪費。」因此他注定不會做孤獨的美食家。

記者：胡慧雯