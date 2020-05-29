57歲女子食野菇後中毒　嘔吐腹瀉留醫那打素醫院

▲ 衞生防護中心正調查個案。(資料圖片)

一名57歲女子進食野生菇類後中毒，正在大埔那打素醫院治療，情況穩定，衞生防護中心正調查個案，呼籲市民切勿在公園或郊野採摘野生菇類進食。



該名57歲女病人今日(29日)在家中進食菇類約2小時後，出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等徵狀。病人同日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求診並入院接受進一步治療，目前情況穩定。初步調查顯示，病人進食的野生菇類於昨日（28日）在大埔富亨邨附近採摘。

衞生防護中心發指，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。

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責任編輯：蘇文軒