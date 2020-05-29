馬浚偉《緣來自咖啡》邀社會各界精英受訪　馬仔從中學懂更多逆境的哲學

▲ 馬浚偉邀 盧永仁到《緣來自咖啡》受訪。

馬浚偉親自策劃及主持的訪談節目《緣來自咖啡》，拍攝工作進行得如火如荼。馬浚偉在《緣來自咖啡》除訪問演藝界朋友外，本身也屬跨界別的馬仔亦邀請許多來自不同界別的朋友上節目，近日接受訪問的嘉賓包括有「新聞王子」尹錦輝、教育家羅乃萱、林誠信牧師、屈臣氏集團CEO倪文玲及企業家盧永仁博士。

馬仔非常開心這些好友的熱誠支持，透過深情對話，無私地分享他們的人生經驗、生命歴程的高低起跌，作為主持人的他在訪談過程中自己亦多有得著：「這些嘉賓在各自範疇中均取得很大成就，他們的奮鬥過程都不會是一帆風順，絕大部份經歷過低潮、困難，但每個人都有自己一套面對逆境的哲學，有一套對自己人生的管理邏輯。」

馬仔表示，非常感激嘉賓們在節目中無私地分享各自的精神態度，也是座右銘，有成功亦有挫折，但都是重要的、寶貴的經驗，具有積極正面的影響力。

▲ 馬仔訪問他十分尊重的師母羅乃萱。

應邀出席《緣來自咖啡》的嘉賓大多與馬仔相識相交多年，但在節目中公開訪談還是比較少有，他們都很欣賞馬仔的多才多藝、好學不倦、努力進取，更重要的是懂得感恩，盡一己之力幫助社群、回饋社會。

尹錦輝笑言與馬仔在鏡頭前傾談，猶如老朋友重逢，感覺很特別，但覺彼此待人處事態度極之相似，就算遇上困難也會千方百計找出路，絕不退縮，深信有危便有機。

盧永仁博士是看著馬仔成長的，見證他不斷努力工作、不斷嘗試新事物，從他身上好像看到年輕時的自己，故此倍感親切。盧博士説：「吾生也有涯，而知也無涯，在Steven身上完全體現到，他不停學習，又有同理心，將所學回饋社會，希望他一直堅持理念，花更多時間將所學分享予他人。」

馬仔與他十分尊重的師母羅乃萱之所以相遇相識，皆因有共同的傷痛經歷，要面對母親離逝。羅師母說：「我們每次詳談都很有感覺及共鳴，時刻都會被他觸動，讓我想起一句說話：When you suffer，You connect。人生必定有很多很難過的事情，面對難關，咬緊牙關，必定會過，過後要的就是關心更多有類似經歷的人，因為你必能夠與他connect。」

▲ 林誠信牧師在節目內與馬仔合唱。

同是教會中人的林誠信牧師表示，經過交心傾談，對馬浚偉有進一步認識，為人很真誠，亦很有目標，將120%精力投放在自己的目標上。若人人能夠以他為榜樣，社會必更加進步。

日理萬機的CEO倪文玲坦承久未接受個人訪問，今次一口答應馬仔邀請，是因為欣賞他，「不但好學，學習過程更相當認真，看著他如此專注於沖咖啡，那種投入程度和全情享受，令我也受感染而產生興趣。我認為他是年輕人一個很好的榜樣。」