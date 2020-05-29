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【港區國安法】「行政長官致全港市民的信」刊登13份本地報章　費用涉約254萬元

社會 15:41 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

行政長官辦公室表示，「行政長官致全港市民的信」共刊登於13份本地報章，費用約254萬元。（周章文攝）

全國人大昨日（28日）通過「港區國安法」決定草案，行政長官林鄭月娥今日（29日）於多份報章頭版刊登全版廣告，呼籲市民支持全國人大通過建立「港區國安法」的決定。行政長官辦公室回應TOPick查詢時表示，「行政長官致全港市民的信」共刊登於13份本地報章，費用約254萬元。

【港區國安法】林鄭月娥於報章撰文籲市民充份理解及堅定支持人大決定

林鄭月娥於多份報章刊登致全港市民的信，提到「港區國安法」立法目的是切實防範、制止及懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為與活動，及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。

她強調，每個國家都需要有維護國家安全的法律，才能夠確保長治久安及人民生活穩定，中央制定特區維護國家安全法律，就是要讓香港社會早日回復安定，重拾經濟民生發展，走出困局，呼籲充分理解及支持全國人大通過訂立港區國安法。

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記者：陳子謙

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