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涉損壞港鐵站閉路電視　22歲無業青年准保釋須守宵禁令

社會 15:52 2020/05/29

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案件今（29日）於九龍城裁判法院提堂。（資料圖片）

22歲無業青年涉於去年9月1日破壞鑽石山港鐵站內的閉路電視、中銀自動櫃員機等，同時涉管有油漆、噴漆、𠝹刀等，被控刑事損壞及管有物品意圖損壞財產2罪，案件今（29日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至6月26日待辯方給予法律意見，被告准保釋候訊，期間需守宵禁令等。

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報稱無業的盧柏軒（22歲），被控刑事損壞及管有任何物品意圖摧毀或損壞財產2罪，控罪指他於2019年9月1日，在鑽石山港鐵站內無合法辯解而損壞屬於港鐵的3個閉路電視鏡頭、3部自動售票機及1部中國銀行自動櫃員機；另被控於同日同地保管1樽白色油漆、1支刷、2把鎅刀、2支黑色噴漆、1支白色噴漆及1個打火機，意圖在無合法辯解的情況下使用該物品，以摧毀或損壞屬於他人的財產。

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記者：林欣樂

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