【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍　妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧

▲ Priscilla和Ronald在紐西蘭度蜜月自駕遊，不幸遇上嚴重車禍，Priscilla自此殘疾，Ronald多年來對太太不離不棄。

「無論是順境或逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你」，一句結婚誓詞說來容易，真正遇到逆境與疾病，夫妻又能否牽手跨過。同為34歲的Priscilla和Ronald於2013年結婚後，赴紐西蘭度蜜月自駕遊，不幸遇上嚴重車禍，Priscilla昏迷個多月後醒來，卻面對終身殘疾。Ronald多年來對太太不離不棄，即使Priscilla曾提出離婚趕他走，他仍舊在太太身邊。

Priscilla和Ronald是大學同學，大學三年級時開始拍拖。他們早已認定對方，努力儲錢結婚，拍拖6年多後終於2013年結婚，再到紐西蘭南島度蜜月自駕遊。他們在當地逗留了兩個多星期，行程結束前一日，他們駕駛的私家車突然失控撞樹，引發交通意外。

▲ Priscilla指丈夫Ronald對她不離不棄，Ronald認為找到生命的另一半，無論如何也要一起走下去。（黃建輝攝）

夫妻被困車內，Priscilla的傷勢尤其嚴重，即時失去知覺，幸有人把他們救出，Ronald當時請求「救我老婆先」。

醫生預言頸部以下癱瘓

是次意外傷及Priscilla身體各個部位，包括頸椎、腰椎、腦幹、下鄂、腸臟及手腳，她在深切治療部（ICU）留醫近兩個月。Ronald則僥倖受輕傷，左腳斷及碎骨。Priscilla回想當時︰

當時醫生告訴我們，我永遠不能動頸部以下任何肌肉，永遠也沒可能自己進食，能自行呼吸的機會微乎其微。

▲ 由於意外傷及腦部，令Priscilla的眼部肌肉不協調，出現「鬥雞眼」，也掉了幾顆牙齒。（相片由受訪者提供）

離開ICU後，Priscilla轉至基督城一間復康醫院，住院7個月，每日做物理治療、做手部訓練、接受眼睛及牙齒檢查等。她在紐西蘭治療長達9個月期間，做過腦部及脊椎的重要手術。

Ronald一直在紐西蘭陪伴太太，有幾次醫生解釋Priscilla的手術風險，稱可能有性命危險，那一刻Ronald很害怕失去她。

提出離婚免拖累丈夫

意外後Priscilla昏迷了一個多月才清醒，她失去部分記憶，以為自己只是發了一場噩夢。當時她出現很多幻覺，不大認得人，也無法說話及進食。她身上插著呼吸機及胃喉，全身僅得右手臂能微微郁動，由於下半身失去知覺，她不能控制大小便。

▲ 意外令Priscilla的身體及面容變得不一樣，為免拖累丈夫，她曾提出離婚想趕走Ronald。（黃建輝攝）

Priscilla一度以為丈夫疏忽駕駛導致事故，為免跟太太談及意外細節，再次勾起她的痛苦記憶，Ronald寧願「食死貓」，也不告訴她意外因私家車失控所致。

在那段神智不清又不知真相的日子，Priscilla一直遷怒丈夫。有一次，插著呼吸喉的她口渴也不能自如地飲水，當看到丈夫飲水，頓時妒忌對方。她憤然跟丈夫說，「你永遠沒法像姑娘一樣，照顧得我那麼好。」

我話離婚，趕老公走，他和我一起沒有將來，但他依然對我不離不棄。

願重新追求失憶妻子

「好好先生」Ronald沒被太太的冷言冷語趕走，反而努力向護士「偷師」，學習如何照顧太太。Priscilla坦言現在丈夫比任何人更懂得照顧她，包括學會為她換尿喉。她在紐西蘭治療時，醫生在她的肚臍下造口插尿喉，而這種尿喉跟香港的不一樣，Ronald卻學會如何更換。

▲ Priscilla和Ronald相識於大學，Ronald被太太的善良吸引，而且彼此價值觀及人生方向一致。（相片由受訪者提供）

Priscilla昏迷甦醒後一度失憶，Ronald當時已打算，如果太太把他忘記，就重新追求她。

我早已認定她是我生命的另一半，無論我們經歷甚麼都會一起走下去。

平日Priscilla由丈夫及外傭照顧，由上落床、洗澡至處理大小便，Ronald都親力親為。有得力外傭分擔照顧工作，他可以如常上班，Priscilla也有一份全職工作，生活漸漸回復正常。

▲ 夫妻心靈相通，一個眼神已知道彼此想法。（黃建輝攝）

夫妻原本打算婚後生兩個小朋友，雖然紐西蘭的醫生指Priscilla可以照常懷孕，但香港的醫生則不建議他們生育。Ronald深感太太的健康比一切都重要，他們已打消生育念頭。

生命中有人的想法及方向跟自己一致，是一件很美好的事。我正正遇到了這個人，有太太在我身邊已很圓滿。

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記者︰駱秀玲