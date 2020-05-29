【Do姐有問題】鄭裕玲與陸永C君齊重溫TVB經典作　Do姐緬懷：時間過得很快

▲ Do姐、陸永和C君為新一輯節目宣傳。（湯炳強 攝）

新一輯《Do姐有問題》今天錄影探班，主持人Do姐鄭裕玲、陸永、C君及嘉賓張兆輝、姜皓文、黃宗澤、張曦雯、譚凱琪、蔡潔出席。Do姐和農夫接受TOPick訪問，指這次第4輯《Do姐有問題》的內容不同過往，節目將以TVB的經典電視場面為問答題目。

Do姐表示：「跟之前幾輯完全不同，不論是玩法或問題也不同，前數輯與旅遊有關，但現時都不能去旅行，從TVB經典劇集或節目中抽取問題。」C君說：「即使並非Do姐有份演出的劇集，也會看見她突然出現。」在旁的陸永笑言：「又關她（Do姐）事。」

C君和陸永都雙雙否認有看過TVB所有的經典作品，C君謂：「未必有看過的，例如梁朝偉首部電視劇，我又怎會看過呢？不過覺得很得意，原來以前是這樣的。」陸永認為：「對Do姐來說就算是看回，但我們可能是第一次看。」

Do姐感慨指：「覺得時間過得很快，畫面中的兩位舊同事都已嫁到外國了，且已嫁了很久。看了TVB很久的觀眾則可以緬懷過去。」

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▲ 黃宗澤、蔡潔、譚凱琪、張曦雯、張兆輝、姜皓文任《Do姐有問題》嘉賓。（湯炳強 攝）

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問Do姐最喜歡自己哪套作品，她說：「我沒有特別最喜愛的，我是向前望。」陸永笑指：「Do姐最喜愛的都是下一部作品，即第5輯《Do姐有問題》。」

最近TVB正熱播劇集《降魔的2.0》，有份參演的C君表示：「偶爾也有看看，捧自己場。」陸永指女兒很欣賞C君的演出：「她看見成人不穿衣服便拍手叫好，覺得很有趣。」

被問到會否效法C君裸露身體為藝術犧牲時，C君指：「沒甚麼犧牲，只是觀眾在犧牲。」陸永同意道：「我們犧牲自己雙眼。」

Do姐和農夫身穿訂製的服裝示人，C君指：「特意為節目而製作，有很多劇集名字。」陸永說：「可能因我們跟經典相差太遠了，所以我們便負責演繹一些經典的角色，如林亞珍。」Do姐則謂：「之前3輯中，他們只有一、兩套服裝，這次則每集都換不同的服裝，有30多套服裝。」



記者：游艾維、陳家瑩

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